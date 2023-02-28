Эксперт заявил о готовности к бою лишь 30% Leopard, находящихся на вооружении бундесвера

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер также сообщил, что Германия намерена заказать замену 18 танков Leopard 2, которые Берлин обещал поставить Киеву

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Только 30% танков Leopard, находящихся на вооружении бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), в настоящее время готовы к бою. Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Вюстнер отметил, что Германия планирует заказать замену 18 современных танков Leopard 2, которые Берлин обещал поставить Киеву, "в ближайшие несколько недель".

"Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся у бундесвера, лишь 30% в настоящее время находятся в рабочем состоянии", - констатировал он.

При этом глава Союза военнослужащих бундесвера подчеркнул, что на сегодняшний день ВС ФРГ не заказали ни одной самоходной гаубицы, которую передали Украине в прошлом году, и даже новых комплектов запчастей к ним.

"В результате другие наши немногочисленные оставшиеся гаубицы уже выводятся из эксплуатации и используются как склад запасных частей. В результате боевая материальная готовность артиллерийских войск продолжает снижаться", - указал Вюстнер.

В то же время он признал, что бундесвер на данный момент не полностью боеспособен. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос. "Бундесвер не был таким в начале войны на Украине. В настоящее время он выполняет возложенные на него обязательства, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется привнести в НАТО в будущем", - сказал Вюстнер.

В результате оказания военной помощи Киеву, по его словам, в ВС Германии возникли "дополнительные пробелы". "Сомневаюсь, что мы сможем выполнить обязательства перед НАТО с 2025 года", - резюмировал Вюстнер, напомнив, что Германия предоставила Украине около 60 самолетов, 20 кораблей, 20 тыс. солдат и 7 тыс. транспортных средств.

Вюстнер также заметил, что €100 млрд, выделенных властями на модернизацию бундесвера, недостаточно. "Комиссар по делам вооруженных сил справедливо сказал, что бундесверу в будущем нужно €300 млрд. Поэтому важно, чтобы специальный фонд был реализован в этом году и чтобы оборонный бюджет увеличился примерно на 10 млрд. В противном случае правительство ФРГ не сможет выполнить свои обещания Украине и НАТО", - подытожил он.

В заключение глава Союза военнослужащих выразил мнение, что конфликт на Украине "не завершится в этом году". "Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угрозы", - полагает он.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что с 1 января по 22 декабря 2022 года власти ФРГ одобрили поставку Киеву вооружений и военной техники на €2,24 млрд. Это, в частности, зенитные самоходные установки Gepard, 14 САУ Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня и 1 система противовоздушной обороны IRIS-T. 25 января правительство Германии подтвердило, что отправит на Украину 14 танков "Леопард-2" из запасов вооруженных сил и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт данной техники. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности.