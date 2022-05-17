Германские танки "Леопаод-4А4" будут быстро уничтожены на Украине

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В последнее время неоднократно всплывала информация о возможных поставках из Германии не только танков "Леопард-1А5", но и более мощных "Леопард-2А4".

Причем, учитывая вступление в НАТО новых стран, таких как Швеция и Финляндия, ВСУ могут получить еще несколько десятков 55-тонных "бронированных кошек". Например, у Швеции имеется около десятка А4, а у финнов - почти сотня . Учитывая возросшие русофобские настроения в Хельсинки, они могут вполне поделиться частью этих боевых машин. Вопрос: насколько быстро их смогут освоить украинские экипажи.

Разумеется, "Леопарды" имеют определенные преимущества по сравнению с польскими или словацкими Т-72М1. Однако, и они, по нынешним меркам, устарели, особенно в плане бронезащиты и огневой мощи.

Это продемонстрировали боевые действия в Сирии, где турецкая армия за все время потеряла, по некоторым данным, около 15 машин, причем часть из них была поражена не самыми новыми управляемыми противотанковыми ракетами комплекса 9К111 "Фагот". В случае привлечения ПТРК "Корнет" шансов уцелеть нет совсем.

Поэтому, вероятнее всего, "Леопард-2А4" очень быстро сгорят в топке происходящего вооруженного конфликта.