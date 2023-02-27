Пентагон не думает, что США успеют поставить Киеву беспилотники Switchblade этой весной

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у него нет временных рамок в плане доставки

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Пентагон не думает, что США успеют поставить Киеву этой весной беспилотники Switchblade 600, вошедшие в пакет военной помощи, о котором было объявлено ранее в пятницу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

"У меня нет временных рамок в плане доставки", - сказал он, напомнив, что вооружения из упомянутого транша планируется поставлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. "Как и прежде, мы продолжим тесно взаимодействовать с ВПК, чтобы постараться получить их как можно скорее", - добавил Райдер.

"Не думаю, что это будет так", - отметил он в ответ на уточняющий вопрос о том, успеют ли США доставить Switchblade 600 к украинскому "наступлению этой весной". По словам Райдера, США и их союзники уже предоставляют ВСУ вооружения, необходимые им к весне. "Но это сражение продолжит быть тяжелым. Так что мы хотим удостовериться, что мы удовлетворяем их насущные, а также среднесрочные и долгосрочные потребности", - подытожил представитель Пентагона.

Помимо Switchblade 600, в новый пакет военной помощи в числе прочего вошли беспилотники CyberLux K8, Altius-600 и Jump 20. В соответствующем пресс-релизе Пентагона при этом не уточнялось, сколько именно беспилотников каждого типа Вашингтон планирует передать Киеву. На брифинге Райдера попросили предоставить информацию об их количестве, однако пресс-секретарь Пентагона отказался. "Нет, потому что я уверен, что противнику очень хотелось бы получить эту информацию. Мы не будем об этом говорить", - сказал он.-