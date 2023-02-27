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Военное обозрение

Министр обороны Швеции объявил о предстоящей поставке танков Leopard 2А5 и БМП CV90 Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Швеции окончательно приняли решение о поставке Украине до 10 танков Leopard 2А5. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

По утверждению главы шведского военного ведомства, поставка военной техники Украине позволит значительно усилить возможности ВСУ. Кроме танков немецкого производства, Швеция собирается передать Украине 50 боевых машин пехоты CV90.

Также военное ведомств Швеции направит на Украину компоненты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны HAWK и IRIS-T. В последнем случае поставка компонентов будет осуществляться в сотрудничестве с властями Германии.

Напомним, что в настоящее время Швеция располагает, по данным открытых источников, 120 танками немецкого производства Leopard 2А5. Они находятся на вооружении подразделений сухопутных войск шведской армии. Боевые машины пехоты CV90 (шведская аббревиатура - Strf 90) производятся с 1993 года в Швеции.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время шведские сухопутные войска располагают 549 боевыми машинами пехоты CV9040, в том числе 42 БМП CV9040C с усиленной бронезащитой. Помимо Швеции, данные БМП стоят на вооружении сухопутных войск Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Эстонии и Швейцарии.

Ранее о готовности передать свои танки Leopard Украине сообщили власти Финляндии. Швеция и Финляндия в настоящее время претендуют на членство в Североатлантическом альянсе. Страны оказывают активную поддержку киевскому режиму.

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Швейцария
Швеция
Эстония
Продукция
Leopard-2
Проекты
CV-90
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