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Военно-промышленный курьер

Мощь скандинавских сестер

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Источник изображения: Фото: google.com

Швеция и Финляндия если с кем и готовтятся воевать, то лишь с Россией

В период холодной войны нейтралитет двух скандинавских стран выглядел по-разному. Финляндия по сути находилась в советской сфере влияния, хотя социализм и не строила. Швеция занимала позицию гораздо более прозападную, при этом сумела войти в число всего пяти стран мира, которые практически всю боевую технику для себя производили сами. Только ядерное оружие Стокгольм не завел, хотя такие попытки и предпринимались. Соответственно шведский ВПК гораздо мощнее финского, поэтому и экспортные возможности гораздо шире, чем у Хельсинки.

ВС Финляндии («Дети Северной войны») вплоть до конца 80-х большую часть боевой техники всех классов получали из СССР. Это были танки Т-54/55, ПТ-76, а затем Т-72, БМП-1/2, БТР-50/60, МТЛБ, САУ 2С1 и 2С5 (эти мощные 152-мм орудия СССР почти никому не продавал), буксируемые орудия Д-30, М-46, Д-20, 2А36 (последние СССР также практически никому не продавал), РСЗО БМ-21, ЗРК С-125, ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», ЗСУ-57-2, бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-21, многоцелевые вертолеты Ми-8, ракетные катера проекта 205.

Вторым по значимости поставщиком оружия для Финляндии была как раз Швеция. Истребители J-35 «Дракен» вместе с МиГ-21 были основой финских ВВС, а учебными самолетами были шведские же «Сааб-91». Финские ракетные катера собственной постройки оснащались шведскими ПКР RBS-15.

Из США, Великобритании, Франции, Италии, Канады в Финляндию поступало небольшое количество легких и учебных самолетов и вертолетов. В Суоми в ограниченных количествах производились БТР, буксируемые орудия, учебные самолеты, строились корветы, ракетные катера и тральщики. Но это было в целом незначительное дополнение к иностранной технике, в первую очередь советской и шведской. Экспортировать в тот период финнам было практически нечего, за исключением некоторого количества вспомогательных судов, строившихся на финских верфях для ВМФ СССР.

Швеция в годы холодной войны совмещала импорт техники из западных стран с собственным производством. Так, в 50-е годы танковый парк ВС Швеции («Карлик великий») состоял из британских танков «Центурион». Но затем им на смену пришли шведские машины – сначала невыдающийся Strv 74, а потом уникальный безбашенный Strv 103 и легкий Ikv 91. Были приняты на вооружение БТР Pbv 301, а за ним Pbv 302, САУ Bandkanon 1 и буксируемая гаубица FH-77. Обе артсистемы «дожили» до ХХI века, а Рbv 302 состоит на вооружении до сих пор. Собственные ПТРК RBS-56 «Билл» шведская армия получила почти одновременно с американскими «Тоу», ПЗРК RBS-70, сделанные в Швеции, пришли на смену американским же «Ред Ай». На вооружении шведской ПВО состоял также американский ЗРК «Усовершенствованный Хок».

“ Не состоящие в НАТО и поэтому рассчитывающие только на себя Стокгольм и Хельсинки обладают гораздо более высоким военным потенциалом, чем соседи, являющиеся членами этого альянса ”

Получив в конце 40-х – начале 50-х британские истребители «Веном» (они в незначительных количествах поставлялись и в Финляндию), Швеция начала комплектовать ВВС собственными боевыми и учебными самолетами. Сначала были созданы учебно-боевые «Сааб-91», J-29 (он даже принял участие в войне в Конго в начале 60-х) и J-32. В начале 60-х на вооружение принят истребитель J-35, который, кроме Швеции и Финляндии, поступил в ВВС Дании и Австрии. Одновременно в шведские ВВС пришел учебный самолет Sk-60 («Сааб-105»), который служит до сих пор – уже полвека. «Наследником» J-35 стал JA-37/AJ-37 «Вигген», который дожил до середины 2000-х, при этом никуда не экспортировался. Создать собственные вертолеты в Швеции не сумели, но вышли из положения, приобретая американские «Белл-204», «Белл-206», СН-46, немецкие Во-105, французские AS332. Импортировались из США транспортные самолеты, в том числе С-130, а также испанские С-212, которые использовались как патрульные.

Весь шведский флот традиционно строился на собственных верфях. До 60-х годов на вооружении Svenska maeinen оставались традиционные крейсеры и эсминцы, последний крейсер продали в Чили в 1970 году. Затем в Швеции перешли на строительство торпедных, а потом и ракетных катеров (типов «Спика» и «Норрчепинг») и корветов (типов «Стокгольм» и «Гетеборг»), более адекватных условиям мелководного Балтийского моря с изрезанным шхерами побережьем. Кроме того, строились ПЛ (типов «Хайен», «Дракен», «Шеормен», «Нэккен», «Вестергетланд») и различные минно-тральные корабли.

Экспортировала Швеция в годы холодной войны все вышеупомянутые боевые и учебные самолеты (кроме «Виггена»), а также ПЗРК RBS-70, ПКР RBS-15 и другое корабельное вооружение и оборудование, которые остаются важнейшим экспортным товаром шведского ВПК до сих пор. Основным направлением экспорта традиционно были соседи-скандинавы, затем к ним добавились многие страны со всех континентов.

В 90-е важнейшим поставщиком боевой техники в Швецию и Финляндию стала Германия. В первую очередь Берлин распродавал оружие бывшей ННА ГДР. Финляндия приобрела уже привычные ей советские танки Т-72, БМП-1, САУ 2С1, орудия Д-30 и М-46, а также чешские РСЗО RM-70. Швеция купила БМП-1 и МТЛБ (общим количеством до тысячи единиц). Впрочем, в 2000-е годы перепродала МТЛБ в Финляндию же, а БМП-1 – чешской частной компании «Эскалибур». Кроме того, в середине 90-х Стокгольм получил 160 танков «Леопард-2А4» из состава бундесвера и произвел по немецкой лицензии 120 «Леопард-2А5», сменивших в шведской армии все танки собственного производства. В настоящее время все «Леопард-2А4» возвращены обратно в Германию или переделаны в инженерные машины без вооружения. Финляндия в начале ХХI века также закупила «Леопарды-2А4» из наличия бундесвера, а затем «Леопарды-2А6» из наличия голландской армии. Они заменили в финской армии все советские танки.

Россия в первой половине 90-х завершила поставки в Финляндию БМП-2 и САУ 2С5, начатые еще при СССР, а также продала три дивизиона ЗРК «Бук-М1». На этом военно-техническое сотрудничество Москвы и Хельсинки закончилось, перспективы его возобновления не просматриваются. Тем более что в самом начале 90-х Финляндия поменяла в составе своих ВВС МиГ-21, а заодно и J-35 на американские F-18C/D. Они до сих пор остаются единственными боевыми самолетами в финских ВВС и, видимо, будут через несколько лет заменены на F-18E/F. Для этих самолетов в США были закуплены «почти эксклюзивные» ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM и большое количество другого высокоточного авиационного вооружения.

Швеция в 1990 и 2000-е продолжила закупки за рубежом боевых вертолетов (американских UH-60, итальянских АВ-412 и А-109). В начале 90-х шведы создали чрезвычайно удачную БМП CV90, которая во множестве модификаций поступила на вооружение всех скандинавских армий, а также ВС Голландии, Швейцарии и Эстонии. Также был принят на вооружение шведской армии сочлененный БТР BvS-10, ставший «наследником» Bv-206 (обе этих машины также широко экспортируются). С другой стороны, Швеция приобрела в Финляндии несколько сотен БТР семейства ХА и АМV, в ЮАР – 380 бронеавтомобилей RG-32, которые в основном используются в операциях ООН. В Норвегии приобретено более 200 боевых модулей «Протектор» для RG-32 и BvS-10. В настоящее время на вооружение шведской армии поступает колесная САУ «Арчер». Ее планировала также закупить Норвегия, но отказалась по безденежью, поэтому заказанные норвежцами «Арчеры» шведы заберут себе.

В ходе миротворческих операций на территории бывшей Югославии шведская армия потеряла три БТР ХА-180/185 и четыре Pbv 302.

В начале 90-х шведские авиаконструкторы создали весьма удачный истребитель четвертого поколения JAS39 «Гриппен». Кроме ВВС Швеции, он поступил на вооружение ВВС Венгрии, Чехии (в обоих случаях на условиях лизинга), Таиланда и ЮАР. В ближайшее время будет возобновлено производство этого самолета в модификации JAS39Е для шведских ВВС, а также для ВВС Бразилии в этой стране по шведской лицензии. Оружие для «Гриппена» в основном приобретается в США. В отдаленном будущем предполагается вместе с Великобританией и Италией принять участие в создании истребителя шестого поколения «Темпест».

В начале 2000-х в Швеции были произведены три батареи нового ЗРК RBS-23, но их сразу отправили на хранение. Лишь в 2019 году одну батарею развернули на острове Готланд для парирования «российской угрозы», в нынешнем году расконсервировали с той же целью вторую батарею. Вместо устаревших «Усовершенствованных Хоков» будет куплена американская же ЗРС «Патриот» РАС3 в количестве четырех батарей.

Для собственных ВМС в 1990 и 2000-е были построены три ПЛ типа «Готланд» и пять корветов типа «Висбю», а также более сотни скоростных катеров типа СВ90. Все ПЛ типа «Шеормен» и два из четырех типа «Вестергетланд» проданы в Сингапур, а более старые ПЛ, ракетные и торпедные катера списаны. Для ВМС Австралии в этой стране по шведскому проекту были построены шесть ПЛ типа «Коллинз».

Финляндия, как и Швеция, закупила бронеавтомобили RG-32 и вертолеты АВ-412. Кроме того, финны приобрели американские ПЗРК «Стингер», израильские ПТРК «Спайк», европейские вертолеты NH-90. Из наличия голландской и датской армий получены американские РСЗО М270 MLRS. В Норвегии закуплены ЗРК NASAMS-2, в Испании – транспортники С-295, в Великобритании – учебные самолеты G115. Началось поступление из наличия ВС Республики Корея 155-мм САУ К9 (всего их будет куплено 48).

При этом если шведская CV90 стала «общескандинавской БМП», то финские ХА стали такими же «общескандинавскими БТР», кроме того, их получили Голландия и Эстония. Финский БТР АМV, кроме армий Финляндии и Швеции, поступил на вооружение ВС Хорватии, Словении, Словакии, Польши (производится в этой стране по лицензии под названием «Росомаха»), ОАЭ, предполагается производство этой машины в ЮАР.

Для ВМС в Суоми было построено по четыре ракетных катера типов «Раума» и «Хамина», несколько минно-тральных кораблей и десантных катеров. Старые ракетные катера типа «Хельсинки» и проекта 205 проданы в Хорватию и Египет. Эстония получила от Финляндии более 60 буксируемых орудий.

В целом не состоящие в НАТО и поэтому рассчитывающие только на себя Стокгольм и Хельсинки обладают гораздо более высоким военным потенциалом, чем соседи, являющиеся членами альянса («Блокбастер нордический»). Обе страны продолжат развитие своих ВС как за счет импорта, так и благодаря собственному производству. Разумеется, у Москвы на этих рынках перспектив нет. Просто потому, что как Швеция, так и Финляндия воевать готовятся именно с Россией.


Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года

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