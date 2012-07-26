Карлик великий
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Военнослужащая шведской армии
Источник: opex360.com
Образцовая шведская армия не избежала коллективной деградации
После поражения от России в войне 1808–1809 годов бывшая европейская сверхдержава Швеция больше не воевала. Ее участие в антинаполеоновской коалиции было чисто формальным. Тем не менее страна обладала очень мощной армией и военными традициями. Это, в частности, удержало Гитлера от агрессии против Швеции.
Послевоенный нейтралитет пошел ей на пользу. Поскольку стране было не на кого надеяться, она сама строила очень эффективные ВС. Более того, наряду с США, СССР, КНР и Францией Швеция входила в пятерку стран, которые все вооружения для своих ВС делали сами, за редкими непринципиальными исключениями. В стране действовала система всеобщей воинской обязанности, напоминавшая швейцарскую (милиционная армия с малой продолжительностью срочной службы, но регулярной переподготовкой).
После окончания холодной войны Стокгольм заметно сблизился с НАТО, приняв участие в афганской и ливийской операциях. В последнем случае, впрочем, дело ограничилось воздушным патрулированием восьми "Гриппенов" без нанесения ударов по наземным целям. Возможно, следствием этого сближения и стало то, что страну затронули общеевропейские тенденции деградации ВС и утраты ими боеспособности – недавно этот факт открыто признало шведское командование. Чрезвычайно симптоматичным шагом стала отмена призыва и переход к "профессиональной армии", что автоматически привело к заметному снижению ее численности и падению уровня подготовки. В этом плане Швеция отличается в худшую сторону от соседней Финляндии ("Дети Северной войны"). Впрочем, с прошлого года частичный призыв был возвращен.
Сухопутные войска Швеции разделены на 4 региональных командования: "Север" (штаб в Бодене), "Центр" (Стокгольм), "Запад" (Шевде), "Юг" (Ревингехед). Имеются два штаба механизированных бригад – 2-й (Шевде) и 3-й (Боден). При этом в мирное время сухопутные войска включают только учебные полки – два пехотных: 1-й лейб-гвардейский (Кунгсэнген) и 19-й Норрботтенский (Боден), два бронетанковых – 4-й Скараборгский (Шевде) и 7-й Южносконский (Ревингехед), 3-й лейб-гвардейский гусарский (Карлсборг, фактически - ВДВ/ССО), 9-й артиллерийский (Боден), 6-й Гетский ПВО (Хальмстад), 2-й инженерный (Экше), управления и связи (Энчепинг), 2-й тылового обеспечения (Шевде). Регулярных развернутых частей нет.
Танковый парк включает 120 Strv122 ("Леопард-2А5") и 6 Strv121 ("Леопард-2А4"). На вооружении 354 БМП CV90 и 96 вспомогательных машин на ее базе, 110 южноафриканских бронеавтомобилей RG-32М "Ньяла", 203 БТР финского производства ХА180 и 113 новейших ХА360 (AMV), 194 БТР Pbv302 и 87 вспомогательных. В артиллерии имеется 19 новейших колесных САУ "Арчер" (будет еще 5) и 308 минометов (84 120-мм, 224 81-мм). Наземную ПВО составляют 60 ЗРК RBS-70 и 30 ЗСУ Lvkv90 на базе БМП CV90.
ВВС Швеции включают 7, 17, 21-ю и вертолетную флотилии.
В строю 95 истребителей JAS-39C/D "Гриппен" (73 С, 22 D). Кроме того, в лизинге в Чехии находятся 12 JAS-39C и 2 JAS-39D, юридически входящих в состав ВВС Швеции. Такое же число самолетов в лизинге у Венгрии, но они специально для этого строились и в состав ВВС Швеции не входили. Кроме того, 6 "Гриппенов" (2 С, 2 D, 2 В) остаются в распоряжении фирмы-производителя "Сааб". В ближайшие 5 лет все оставшиеся на вооружении JAS-39C/D будут скорее всего модернизированы в варианты JAS-39E/F.
На вооружении ВВС Швеции также состоят 4 самолета РЭБ и ДРЛО (2 S-102B, 2 S-100D), 1 самолет оптической разведки Тр-100А, 10 транспортных и вспомогательных самолетов (6 С-130Н/Тр84, в том числе 1 заправщик, 1 Tp-100C, 3 Tp-102), 59 учебных SK-60 (34 А, 13 В, 12 С).
Все вертолеты ВС Швеции, в том числе из состава армейской и морской авиации, объединены в одну флотилию в составе ВВС. Это 12 HKP-14 (NH90), 20 HKP-15 (A-109M), 15 НКР-16 (UH-60).
ВМС Швеции насчитывают три десятка единиц. В составе подводного флота – 3 ПЛ "Готланд" и 2 типа "Вестергетланд" ("Седерманланд"). Надводные силы представлены корветами "Стокгольм" (2, переоборудуются в патрульные корабли без ПКР), "Гетеборг" (2), "Висбю" (5) и тральщиками "Ландсорт" (2), "Костер" (5) и "Стирсе" (4). Имеется до 147 катеров С-90 и 5 С-90Е, которые могут использоваться в качестве патрульных или десантных.
На вооружении войск береговой обороны находятся береговые ПКР RBS-15KA (6 ПУ) и RBS-17 "Хеллфайр" (90).
Выполнение отдельных перспективных программ – закупка САУ "Арчер", модернизация "Гриппенов", возможное строительство ПЛ нового проекта – не компенсирует дальнейшего общего сокращения ВС страны. Тем более что судьба и этих проектов неочевидна из-за возможных финансовых сокращений. Ослабление ВС в сочетании с нарастающим страхом перед усиливающейся Россией может еще сильнее толкнуть Стокгольм в сторону НАТО, вплоть до вступления в альянс. Однако сложение слабостей не дает силы. Совершенно очевидно, что безопасность Швеции в случае присоединения к НАТО снизится, во-первых, из-за того, что Россия начнет воспринимать ее в качестве противника, чего сейчас нет, а во-вторых, из-за принципа коллективной безответственности, действующего в альянсе. Но люди далеко не всегда готовы видеть реальность за пропагандой и стереотипами.
Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (692) за 26 июля 2017 года
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25.07.2017
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