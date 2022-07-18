Гонки тяжеловесных катафалков

Запад делает Киеву все более увесистые подарки

В статье «Ржавому танку в траки не смотрят» («НВО» от 22.04.22) был подробно рассмотрен вопрос, какую тяжелую технику советского и восточноевропейского производства Запад может поставить Украине. Там же говорилось, что если дело дойдет до поставок тяжелой техники уже собственно западного производства, проще всего будет передать украинской армии БТР и бронеавтомобили. Их легче всего освоить личному составу, при этом на Западе машин этого класса много.

Можно предположить (отчасти это уже подтверждается на практике), что в первую очередь на Украину отправятся легкие бронеавтомобили (в том числе машины класса МRАР), а также старые «классические» БТР, которых не очень жалко. Данный вопрос был рассмотрен в статье «Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь» («НВО» от 17.06.22).

Однако, разумеется, нельзя исключать, что на Украину пойдет и более дорогая, более мощная и устойчивая в бою техника – БМТВ, БМП и современные тяжелые БТР.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Концепция боевой машины пехоты, способной действовать на поле боя в одних боевых порядках с танками, возникла в 1960-е годы. БМП должна была иметь полностью закрытый и полностью бронированный корпус, гусеницы, пушку и по возможности ПТУР.

Долгое время БМП рассматривалась именно как гусеничная машина для перевозки пехоты, оснащенная пушкой. Однако в конце 1980-х, в связи с подписанием Договора об обычных вооруженных силах в Европе, БМП перестала считаться обязательно гусеничной машиной. Разделение между БМП и БТР стало проходить исключительно по признаку вооружения: БМП – с пушкой, БТР – с пулеметом.

А начиная с 1890-х практически все специализированные БТР стали тяжелыми машинами – часто с бронированием, защищающим хотя бы лобовые проекции от 20–30-мм снарядов. Кроме того, почти все они получили на вооружение пушки (по меньшей мере тех же калибров от 20 до 30 мм). Причем вооружение теперь, как правило, размещается в дистанционно (то есть изнутри корпуса БТР) управляемых модулях.

В связи с этим и возникает описанная выше проблема классификации: считать данные машины тяжелыми БТР или колесными БМП.

Кроме того, в 1980-е годы появился класс БМТВ – колесных машин с броней, как у БТР, но с пушками, как у танков (не менее 76 мм, но чаще – 105 или даже 120 мм). Здесь тоже появились вопросы классификации. Часто такие машины называют колесными танками, что несколько странно – по уровню проходимости и защищенности это далеко не танки.

Как и в случае со старыми классическими БТР и легкими бронеавтомобилями, на базе БМП и тяжелых БТР создается множество вспомогательных машин (КШМ, инженерных, медицинских и т.д.). В данной статье они учитываться не будут, обсуждаются лишь боевые варианты, в том числе самоходные минометы и носители ПТРК.

АРСЕНАЛ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА

Самыми старыми и поэтому наименее ценными европейскими БМП, построенными по классической схеме (то есть гусеничными), являются немецкая «Мардер» и французская АМХ-10Р.

«Мардеров» в Бундесвере остается до 739, и у некоторой части этих машин есть хорошие шансы переехать на Украину. С АМХ-10Р ситуация непонятна. Они давно сняты с вооружения французской армии. На хранении теоретически может оставаться до 650 этих БМП – но скорее всего их в разы меньше (если они есть вообще) и при этом крайне сомнительно, что они сохранили боеспособность.

Для замены этих БМП немецкая армия получила 350 БМП «Пума», а французская – 519 колесных БМП VBCI. Но крайне маловероятно, что Берлин и Париж готовы делиться ими с Киевом. Не менее сомнительно, что Франция готова отдавать Украине только что начавшие поступать на вооружение (сейчас имеется примерно 220 единиц) тяжелые БТР VBMR «Грифон».

Скорее всего Германия тоже пожалеет свои тяжелые БТР «Боксер», созданные совместно с Голландией. На вооружении немецкой армии имеется 305 таких машин в линейном варианте, еще 85 – у Литвы и 28 – у Австралии (а будет более 200).

В Бундесвере также имеется «Визель»: единственная на Западе машина, которую можно классифицировать как БМД. Всего в строю и на хранении их до 343 единиц, в том числе до 210 носителей противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Тоу».

А во французской армии на вооружении состоят БМТВ – до 334 единиц АМХ-10RC, до 160 ERC-90, до 26 VBС-90 (с учетом машин на хранении). Две последние, оснащенные 90-мм пушкой, серьезно устарели, а АМХ-10RC с 105-мм пушкой украинцам теоретически может пригодиться.

Ненамного моложе «Мардера» и АМХ-10Р американская «Брэдли» и английская «Уорриор». Последних в британской армии в линейном варианте имеется до 482 единиц. «Брэдли» созданы в вариантах М2 (БМП) и М3 (БРМ). Сейчас в строю и на хранении американской армии имеется до 6,6 тыс. «Брэдли», в том числе до 4,6 тыс. М2. Некоторое количество этих машин сейчас передается Хорватии, также они могут быть переданы Украине (особенно ранних модификаций А2/А2ODS, коих имеется до 2,4 тыс.).

Тяжелым БТР американской армии является «Страйкер», представляющий собой одну из производных поздних версий швейцарской «Пираны». На данный момент имеется до 723 БРМ М1127 и М1131. До 134 БМТВ М1128 (со 105-мм пушкой), до 1838 «собственно БТР» М1126 и 83 усовершенствованных М1296. До 441 самоходного миномета М1129 и до 133 носителей ПТРК «Тоу» М1134.

США начали понемногу раздавать союзникам М1126 и М1127, теоретически некоторое их количество может достаться и Киеву.

Близкими «родственниками» «Страйкера» являются тяжелые БТР «Пирана-5». У Дании имеется не менее 115 таких машин, у Румынии – не менее 70. Эти машины лишь поступают на вооружение (в перспективе – еще и в Испании), поэтому обе страны вряд ли готовы с ними расстаться.

Другие производные поздних вариантов «Пираны» – канадские тяжелые БТР LAV-3/6, коих имеется около 550 (в том числе около 40 носителей ПТРК «Тоу»).

Другая альпийская нейтральная страна (относящаяся, однако, к коллективному Западу), Австрия создала тяжелый БТР «Пандур». Австрийская армия имеет на вооружении 68 таких машин, бельгийская – до 41, португальская – 180 (в том числе 33 самоходных миномета и пять носителей ПТРК «Тоу»). Чешская армия – 105, словенская – 85 (под названием «Валук»).

Кроме того, совместно с Испанией Австрия разработала БМП ASDOD. В Австрии она называется «Улан» (на вооружении 112 машин), в Испании – «Писарро» (204). Под названием «Аякс» эта БМП должна поступить на вооружение британской армии, но там с этим проектом почему-то очень большие проблемы.

Скандинавские страны считать нейтральными уже не приходится (хотя в реальности они и не были таковыми). При этом их боевые машины являются, пожалуй, наиболее успешными на Западе в описываемых классах бронетехники.

Швеция создала БМП CV90, имеющую несколько модификаций. Ее собственная армия имеет на вооружении 315 таких БМП, а также 42 БРМ Ерbv90 и 40 самоходных минометов Grkpbv90. Кроме того, CV90 имеется у Голландии (108 машин), Норвегии (118), Дании (44), Эстонии (42), Финляндии (102), Швейцарии (154).

В Финляндии же был разработан тяжелый БТР АМV. У самой финской армии таких машин 80 (в том числе 18 самоходных минометов). 113 таких БТР имеется у Швеции (под названием Patgb360), 126 у Хорватии, 30 у Словении (под названием «Сварун»).

В Польше АМV выпускается по лицензии под названием «Росомаха», причем очень большой серией (очевидно, она превысит тысячу машин, включая вспомогательные). Боевых вариантов «Росомахи» у поляков сейчас имеется как минимум 484, в том числе 67 самоходных минометов и 27 носителей ПТРК «Спайк».

Италия имеет на вооружении классическую гусеничную БМП VCC-80 «Дардо» (около 200, в том числе 20 носителей ПТРК «Спайк»), до 250 колесных БМП, или тяжелых БТР «Фречча» (в том числе 21 самоходный миномет и 36 носителей «Спайка»). А также 259 БМТВ «Чентауро» со 105-мм пушкой (еще 84 «Чентауро» состоит на вооружении испанской армии).

В Италии собираются принять на вооружение вариант «Чентауро» со 120-мм орудием, поэтому со старым вариантом машины расстаться будет относительно просто. Видимо, итальянцы могут отдать Украине и определенное количество «Дардо».

В Турции на базе американского БТР М113 была создана машина АСV. Сейчас в составе турецкой армии их имеется до 2230 (в том числе 650 с пушечным вооружением), 170 самоходных минометов и 48 носителей ПТРК «Тоу». Кроме того, на вооружении находятся тяжелые БТР «Парс» (не менее 100, всего будет до 1000) и «Эдждер» (27). Еще десять «Эдждеров» приобрела Венгрия, но она не будет делиться ими с Украиной.

Откровенной экзотикой являются сегодня югославские БМП М-80. Сейчас в строю и на хранении их остается 128 у Хорватии и 52 у Словении.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ УКРАИНСКОЙ ПЕХОТЫ

Из перечисленных здесь машин Киев имеет шанс получить скорее всего лишь устаревшие образцы. Современные нужны самим их владельцам, тем более что не так уж этих машин и много в каждой отдельной стране.

Во всех конфликтах нынешнего века потери сторон в БМП и БТР оказываются очень большими. Родившаяся в рядах «ограниченного контингента» советских войск в Афганистане печальная расшифровка аббревиатуры БМП – «братская могила пехоты» – часто вполне себя оправдывает. Никакого коренного перелома в ход боевых действий поставки этих машин на Украину внести не могут. Но вот основательно затянуть боевые действия – вполне способны.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.