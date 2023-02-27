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Военное обозрение

Пентагон запланировал модернизацию двух авиабаз НАТО в Румынии

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Источник изображения: topwar.ru

Американское военное ведомство намерено провести модернизацию двух авиабаз НАТО, расположенных на территории Румынии. Соответствующие контракты уже опубликованы на сайте Пентагона.

Согласно содержимому документов, Штаты намерены заняться ремонтом аэропорта им. Михаила Когэлничану и авиабазы Кымпия-Турзий. На первом объекте планируется возвести перрон для загрузки авиатехники, рулежные дорожки и еще целый ряд инженерных сооружений. На это все пентагон выделит бюджет в размере от 25 до 55 млн. долларов США.

Касательно второго объекта, на нем, как указано в контракте, будет модернизирована коммуникационная инфраструктура. Работы могут обойтись в сумму от 1 до 5 млн. долларов.

В данном случае не совсем понятно, с какой целью будет проведена данная модернизация. С учетом строительства нового перрона, напрашивается вариант с размещением на нем самолетов, предназначенных для Украины. Ранее многие эксперты уже высказывали мнение, что западная авиатехника, в случае передачи Киеву, будет находиться на территории одной из ближайших стран НАТО, где ее не смогут уничтожить российские войска. Впрочем, объект будет готов явно не в ближайшей перспективе, а Украине, как утверждают ее власти, истребители нужны уже сейчас.

В свою очередь, вполне возможно, что модернизация военных объектов в Румынии и не связана с Украиной, а нацелена на укрепление обороноспособности альянса. Между тем, подобные действия никак не способствуют снижению напряженности между Россией и Западом, так как представляют прямую угрозу для безопасности нашего государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
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