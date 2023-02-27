США поставят Украине военную помощь на $2 млрд, включая боеприпасы для HIMARS и беспилотники

Вашингтон. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Пентагон объявил в пятницу о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2 млрд, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, сообщает издание Defense News.

"Новая помощь на $2 млрд включает больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий", - информирует издание.

По его данным, Вашингтон также поставит Киеву беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.

Со своей стороны, в Белом доме заявили, что в новый пакет помощи включены противовоздушные беспилотные системы, электронная аппаратура обнаружения боевой техники, оборудование для разминирования и обеспечения защищенных каналов связи.