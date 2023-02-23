Лётчик не справился с манёвром на вираже: в США раскрыли причину крушения F-35С на авианосце Carl Vinson

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Американские лётчики практикуют фигуру пилотажа под наименованием Sierra Hotel - это культурная расшифровка аббревиатуры SH, которую в приемлемой форме можно перевести как «адски сложно». При выполнении данного манёвра самолёт, выходя на разворот на 360 градусов, сбрасывает ход; при этом скорость машины становится ниже скорости выхода шасси, что серьёзно ограничивает время для настройки истребителя к посадке.

Как полагает следствие, неверное выполнение манёвра стало причиной крушения F-35С на борту авианосца USS Carl Vinson, которое произошло 24 января 2022 года.

Как указывается, лётчик, впервые выполнявший данный манёвр, перед виражом вёл машину со скоростью 370-390 узлов, перешёл на форсаж, который отключил через несколько секунд. Он поздно понял, что он не включил бортовую систему помощи, которая даёт возможность контролировать мощность силовой установки при совершении посадки, в результате двигатель перешёл на холостой ход, резкий переход на максимальный форсаж не исправил ситуации.

В итоге самолёту, идущему в ручном режиме, не хватило скорости, он ударился носовой частью о палубу, кронштейн ракеты зацепился за страховочный трос, что привело к вращению машины против часовой стрелки (это дало время экипажу разбежаться). Обломки самолёта ранили пять моряков на корабле, был повреждён оказавшийся рядом EA-18G Growler (ущерб на $2,5 млн), сам истребитель по инерции начал двигаться по палубе со скоростью 150 км/ч, упав в результате в Южно-Китайское море, катапультировавшийся летчик получил травмы.

Источник изображения: topwar.ru

Этот несчастный случай стал результатом ошибки пилота

- написал командующий 7-м флотом США вице-адмирал Карл Томас, раскрывая итог детального расследования.

Лётчик имел общий налет 650,3 часа, из них 370,7 на F-35C, «был хорошо отдохнувшим, психически здоровым и входил в число лучших младших офицеров второго авиакрыла авианосца». Небо было в основном безоблачным, ветер дул со скоростью 15 узлов на палубе, на море отмечались низкие волны.

Истребитель имел неисправную систему радиоэлектронной борьбы, но в остальном был способен выполнять задачи

- отмечается следствием.

Представитель ВМС сообщил изданию USNI News, что из-за крушения пилот был лишен лётной практики, но всё ещё находится на службе. Следствие рекомендовало авиаторам при использовании манёвра Sierra Hotel прекратить резкий сброс мощности и всегда пользоваться при посадке вспомогательными системами управления дроссельной заслонкой, разработчикам – установить световые индикаторы, отображающие работу данных систем.