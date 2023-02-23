Войти
Военное обозрение

Bloomberg: США планируют передать Украине высокоточные бомбы с дальностью поражения более 70 км

339
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти США планируют передать украинской армии дальнобойные высокоточные бомбы с GPS наведением, способные поражать цели на расстоянии, превышающем 70 километров.

Как сообщает американское издание Bloomberg, речь идет о системах Jdam-ER, которые могут прикрепляться к обычным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 кг. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстоянии до 72 км, а также в три раза увеличить дальность полета исходного боеприпаса.

Американская корпорация Boeing в январе получила заказ на сумму 40,5 миллионов долларов от командования ВВС США. Судя по тому, что этот контракт является частью ранее заключенного заказа на Jdam, американские военные нашли способ программировать имеющиеся в распоряжении украинской армии советские истребители под запуск Jdam-ER. Согласно условиям контракта, он должен быть выполнен в конце июня текущего года, однако вызывает сомнения, что в распоряжении ВСУ к тому времени еще останутся советские истребители.

Кроме этого, американские власти планируют передать Украине системы РСЗО GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров. Эти вооружения станут одними из самых дальнобойных из имеющихся в распоряжении украинской армии. Предполагается, что с их помощью боевики киевского режима смогут наносить удары по целям, расположенным в глубоком российском тылу, не создавая при этом риски прямой конфронтации между РФ и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
Компании
Boeing
Проекты
GPS
Похожие новости
03.02.2023
США готовят передачу Украине дальнобойных ракетных комплексов GLSDB
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
20.06.2022
Откуда торчат уши украинской разведки
11.12.2015
Сенатор Маккейн угрожает полным запретом на использование в США ракетных двигателей РД-180
15.05.2014
Россия прекращает поставку ракетных двигателей в США ("The Wall Street Journal", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска