Оказались бесполезными: бомбы GLSDB экзамен на Украине не сдали (Interia, Польша)

Interia: бомбы GLSDB оказались неэффективными на Украине из-за российской РЭБ

Бомбы GLSDB, которых Украина ждала целый год, в условиях военного конфликта оказались неэффективными, пишет Interia. Это признали в Пентагоне. Проблема заключается в российских средствах радиоэлектронной борьбы. На данный момент нет никаких признаков того, что ВСУ применяют эти бомбы на фронте.

Экзамен не сдали

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — это специальные бомбы большой дальности для американских комплексов. Украинцы оказались первыми, кто заполучил их в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лапланте (William LaPlante) на конференции Global Security Forum. Он признался, что один из видов отправленной на Украину американской военной техники не прошел испытания реальным боем. О каком конкретно оружии идет речь, Лапланте не сказал, но специалисты считают, что имеется в виду бомба GLSDB.

"Инженерам одной компании, не скажу, какой именно, пришла в голову действительно отличная идея взять снаряд воздух-земля и сделать его наземную версию для использования в качестве оружия дальнего радиуса действия. Они хотели сделать это как можно быстрее. Мы разрешили протестировать его у нас в стране только на предмет безопасности... Оперативные испытания уже не требовали взаимодействия с россиянами. Это оружие мы отправили украинцам. Оно не сработало. Оно не справилось со своими задачами по многим причинам, в том числе из-за электромагнитных помех, просто из-за условий боя, когда использовались эти помехи. TTР (тактика, техника и процедуры), а также DOTML (доктрина, организация, обучение и материалы) просто не оправдали себя в боевых условиях. А что происходит, когда вы посылаете что-то людям, желая спасти им жизнь, и это не работает? Они попробуют это раза три, а затем просто откладывают в сторону. Так и случилось", — рассказал Уильяма Лапланте.

Бомбы GLSDB на Украине

Как сообщает портал The War Zone, если основываться на информации из открытых источников, оружие, описанное американским чиновником, соответствует характеристикам бомбы GLSDB. Это проект компании Boeing, над которым она работала вместе со шведским концерном Saab. GLSDB была создана на базе авиабомбы SDB, модернизированной для запуска с помощью систем HIMARS и M270 MLRS. В базовой версии GLSDB сочетает в себе боеголовку GBU-39/В и ракетный двигатель М26, используемый для американских снарядов калибра 227 мм.

После запуска из наземных ракетных комплексов двигатель М26 поднимает бомбу на значительную высоту, откуда бомба направляется к цели с помощью системы GPS и инерциальной системы навигации. Радиус поражения GLSDB достигает 150 км. Для сравнения, стандартные ракеты для систем HIMARS на Украине имеют радиус поражения 70 км, при этом их боеголовка на 25% меньше.

Кроме того, история, рассказанная Уильямом Лапланте, совпадает с перипетиями, сопровождавшими отправку бомб GLSDB на Украину. США обещали передать это оружие Киеву в феврале 2023 года, но процесс шел с пробуксовками из-за испытаний. Тем не менее, несмотря на все сложности, бомбы GLSDB относительно быстро оказались у украинских военнослужащих.

Проклятие GPS-наведения

Интересно, что признаков систематического применения этого оружия украинцами на фронте практически нет. Лапланте, называя в качестве одной из причин фиаско американских бомб работу российских средств РЭБ, намекает на довольно большие возможности россиян в данной сфере. Известно, что в настоящее время в области РЭБ они значительно превосходят украинцев, при этом в НАТО признают, что в случае конфликта именно РЭБ может стать тузом в рукаве Москвы.

Бомбы GLSDB, основанные на GPS-навигации, являются одной из целей российских средств РЭБ. Основываясь только на инерциальной навигации, когда цель вычисляется, в частности, по скорости или положению, относительно небольшая бомба GLSDB может значительно от нее отклониться.

Важным элементом является также траектория полета такой бомбы, как GLSDB. Во время планирования ее скорость значительно меньше, чем, например, скорость ракеты GMLRS, которая использует аналогичную навигационную систему GPS + инерциальную систему. Из-за этого GLSDB гораздо дольше подвергается воздействию систем радиоэлектронной борьбы, что может увеличить вероятность создания для нее эффективных помех. Также вполне возможно, что на качестве бомб GLSDB не лучшим образом сказались их ускоренные испытания. Эта история является своего рода напоминанием о том, что навигация на основе GPS имеет свои минусы.

Автор: Марчин Яблоньский (Marcin Jabłoński)