Проходящий модернизацию ТАКР "Адмирал Кузнецов" покинул док и вернется на флот в 2024 году

ЦАМТО, 22 февраля. ТАКР "Адмирал Кузнецов" покинул док, возвращение в боевой состав ВМФ РФ состоится в 2024 году, сообщил агентству "РИА Новости" глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Адмирал Кузнецов" в мае 2022 года встал в док для ремонта и модернизации.

"Докование корабля завершено. 21 февраля в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй", – сказал "РИА Новости" А.Рахманов.

Как напоминает агентство, ремонт ТАКР "Адмирал Кузнецов" начался в 2017 году после завершения боевого похода к берегам Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на корабль упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали. Еще одно возгорание на авианосце произошло в декабре 2022 года, но обошлось без ущерба и пострадавших.