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Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"

24.04.2018 ТАСС 215 0
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Собеседник агентства не уточнил сроки контракта и его стоимость

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контракт между Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией на ремонт единственного авианесущего крейсера России "Адмирал Кузнецов" уже заключен. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Да, контракт заключен", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не уточнил сроки контракта и его стоимость.

Как сообщил ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов, ремонт корабля предполагается завершить в 2020 году, а его возвращение в строй запланировано в 2021 году. Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Эти работу будут проведены на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске (филиал Центра судоремонта "Звездочка")

Единственный российский авианосец

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990 году. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы достигает 72 метров, полное водоизмещение - 59 тыс. тонн.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой. Авианосец несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В 2016 году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Тогда палубные пилоты "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (117 ночью), при этом были уничтожены более тысячи объектов террористов
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
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Ка-29
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