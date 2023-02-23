«Сейчас мы примерно на полпути»: в США разрабатывают пусковую установку для гиперзвуковых ракет эсминцев Zumwalt с модулем со сжатым воздухом

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Американская компания Lockheed Martin направит пусковую установку для гиперзвуковых ракет, разрабатываемую в интересах ВМС США, на испытания в 2024 году. Об этом сообщают в самой компании.

На данный момент в США проводятся опытно-конструкторские работы в рамках заключенного с ВМС контрактом. Этот контракт предусматривает в том числе создание новых пусковых установок для «стелс»-эсминцев класса Zumwalt, ячейки пусковых установок на борту которых оказались не подходящими по габаритам для разрабатываемого гиперзвукового оружия.

Вице-президент проекта HSWS (Гиперзвуковые ударные системы вооружения) Стивен Лейн подтвердил информацию о том, что сумма контракта составляет 1,2 млрд долларов.

Лейн:

Разрабатываемая пусковая система будет адаптирована к морским условиям. С помощью раундов испытаний, в том числе лётных, мы оценим возможность превращения базовой системы гиперзвукового оружия в систему основного вооружения ВМС США для оперативного удара.

По его словам, в компании разработкой пусковой установки для гиперзвуковых ракет морского базирования занимаются уже более года.

Лейн:

Сейчас мы примерно на полпути.

Ранее американский вице-адмирал Джон Вулф, возглавляющий управление стратегических систем флота, заявил, что для работы пусковой установки потребуется модуль со сжатым воздухом, чтобы осуществить выстрел ракеты на большую высоту для снижения вероятности возгорания на палубе при включении гиперзвукового двигателя. В указанной выше американской компании реализуют такой принцип.