В РКК "Энергия" исключили версию брака при производстве космических кораблей "Союз" и "Прогресс"

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" исключает версию брака в системе терморегулирования космических кораблей, проанализировав историю замечаний к системе за последние 15 лет, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" во вторник.

По данным госкорпорации, "чтобы исключить версию брака при производстве, РКК "Энергия" проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет".

"Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было", - говорится в докладе предприятия, выдержки из которого приводит пресс-служба "Роскосмоса".

"Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации", - следует из доклада РКК "Энергия".

Отмечается, что полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" к Международной космической станции (МКС).

"Старт запланирован на 24 февраля со стыковкой к станции 26 февраля", - отметили в "Роскосмосе".

Ранее во вторник в "Роскосмосе" заявили, что разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на МКС, как и ранее у "Союза МС-22", вызвана внешним воздействием.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Также Крикалев заявил, что "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС. "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал он.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме в конце марта.