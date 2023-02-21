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ТАСС

В Германии заявили, что боеприпасы для ЗСУ Gepard для отправки Киеву будут готовы к июлю

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выразил надежду на то, что Германия сможет расширить свои оборонные производственные мощности в кратчайшие сроки

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard для отправки Киеву будут готовы к июлю. Об этом он заявил в понедельник журналистам на совместной пресс-конференции с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Паппергер рассчитывает, что 20 боевых машин пехоты Marder будут готовы к отправке на Украину к концу марта, а боеприпасы для ЗСУ Gepard - к июлю. В свою очередь Писториус выразил надежду на то, что Германия сможет расширить свои оборонные производственные мощности в кратчайшие сроки. В то же время он подчеркнул, что первые танки Leopard 1 будут готовы к отправке на Украину в мае либо июне.

14 февраля Писториус заявил о подписании контрактов с оборонной промышленностью о производстве боеприпасов для Gepard на территории ФРГ для последующей поставки Украине. Ранее швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к ЗСУ Gepard.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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