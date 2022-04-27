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ЦАМТО

Германия поставит Украине зенитные самоходные установки "Гепард"

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Источник изображения: Rainer Lippert / wikimedia.org

ЦАМТО, 26 апреля. Германия на предстоящей встрече представителей нескольких десятков стран, которые прибудут на авиабазу "Рамштайн" по приглашению США, объявит о готовности поставить Украине ЗСУ "Гепард" (Gepard).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"Соответствующее заявление намерена сделать федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт (СДПГ) на встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн", – пишет газета, по данным которой речь идет о 50 зенитных самоходных установках "Гепард".

В свою очередь, агентство DPA ранее проинформировало со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, что концерн Rheinmetall предложил поставки Киеву 88 танков "Леопард-1A5", находившихся ранее в эксплуатации. Сообщается, что предложение предусматривает также подготовку в Германии военнослужащих ВСУ, поставку инструментов, запчастей и боеприпасов.

Газета Handelsblatt подчеркивает, что кроме 88 танков "Леопард-1A5", концерн Rheinmetall предлагает также 20 более современных танков "Леопард-2", которые находятся на вооружении ВС ФРГ.

Американская сторона созывает встречу на своей авиабазе "Рамштайн" в Германии. Участие в ней подтвердили более 20 стран из 40 приглашенных, сообщает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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