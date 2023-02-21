Во Франции заявили, что курс Запада после распада СССР привел к конфликту на Украине

Бывший глава МИД страны Юбер Ведрин назвал ошибкой, что Россию не интегрировали в должной мере в систему европейской безопасности

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине стал следствием подхода Запада к отношениям с Россией после распада СССР, считает бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин. В интервью газете Le Figaro в понедельник он заявил, что на Западе совершили ошибку, не интегрировав РФ в должной мере в систему европейской безопасности.

"После распада СССР экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, другие политики-реалисты предостерегали Запад от ослепления триумфом", - отметил Ведрин. "Если бы к ним прислушались, мы бы не оказались в нынешней ситуации", - считает он. В Вашингтоне, указал он, проигнорировали, однако, призывы реалистов к созданию в Европе новой системы безопасности с участием Российской Федерации. Как заметил Ведрин, после распада СССР Запад вместо этого "предлагал России дипломатические бусы, продвигая вперед НАТО".

"Запад не смог выработать реалистическую линию по отношению к Москве", - считает политик, возглавлявший французскую дипломатию на рубеже ХХI века. Так, президент США с 2009 по 2017 годы Барак Обама был ошибочно убежден, что "Россия стала региональной державой, с которой не надо считаться". "Соглашение об ассоциации между ЕС и Киевом, продвигаемое Польшей, экономически отрезало восток Украины от России, - указал Ведрин. - Эта провокация имела катастрофические последствия".

Политик категорически не согласен с попытками представить события на Украине как "конфликт между демократией и авторитаризмом". "Я не думаю, что мы находимся в ситуации всеобщей цивилизационной войны, и надеюсь, что она таковой не станет, - заметил он. - У меня нет уверенности, что Запад ее бы выиграл".

Две трети человечества

Ведрин рекомендовал западноевропейским лидерам задуматься о будущем континента, напомнив о линии основателя V Республики генерала Шарля де Голля, подчеркивавшего, что Франция является "союзником США, но не подчиненным". По мнению многолетнего руководителя французской дипломатии, "если европейцы затворятся в своих дискуссиях о противоборстве демократических и авторитарных систем, они не будут играть никакой роли в исходе конфликта". "Президент Франции Эмманюэль Макрон, - считает Ведрин, - был единственным, кто имел мужество сказать на конференции по безопасности в Мюнхене, что необходимо уже сейчас готовить условия мира".

Бывший глава МИД Франции призвал западных партнеров к реализму. "Не будем забывать, что у нас нет монополии на мощь и влияние", - подчеркнул он, напомнил что в ООН "к западному лагерю не захотели присоединиться 40 стран". "Эти государства представляют две трети человечества", - отметил Ведрин. "Если мы превратим украинский конфликт в войну цивилизаций, в столкновение между Западом и Россией, он никогда не завершится", - предостерег экс-министр. "Меня шокируют люди, которые готовы сражаться до последнего украинца", - сказал он.

Ведрин занял пост министра иностранных дел в 1997 году по приглашению президента Жака Ширака и возглавлял МИД в течение последующих пяти лет. До этого почти полтора десятилетия он был советником его предшественника в Елисейском дворце Франсуа Миттерана. Эксперт в области дипломатии, Ведрин является автором более 20 книг по проблемам мировой политики.