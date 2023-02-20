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ТАСС

Орбан не исключил, что ЕС может отправить на Украину "миротворческие силы"

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay/ AP

По словам венгерского премьера, Европа "балансирует на грани войны" и сама ставит себя в крайне опасное положение

БУДАПЕШТ, 18 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза в стремлении оказать военную помощь Украине могут дойти до того, что захотят отправить туда "миротворческие войска". Такое мнение выразил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах своего правительства.

Он напомнил, что сначала страны ЕС направляли на Украину снаряжение и боеприпасы, потом начали поставлять туда военную технику, сейчас условились послать танки и уже идут разговоры о самолетах. "Скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", - сказал Орбан, выступление которого транслировалось телеканалом М1. Он предупредил, что Европа уже "балансирует на грани войны" и сама ставит себя в крайне опасное положение. 

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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