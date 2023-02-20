NASA и Boeing рассказали, насколько Starliner готов к первому пилотируемому полету в апреле

Сервисный модуль CST-100 Starliner в миссии Boe-CFT будет новый (он одноразовый), а вот капсула уже летала. Это Calypso, которая использовалась в первом и не шибко удачном тестовом беспилотном полете два с лишним года назад. На фото — «Калипсо» интегрируют с сервисным модулем (кажущийся перфорированным цилиндр снизу) в ангаре Космического центра Кеннеди, февраль 2023 года.

Главному конкуренту Crew Dragon на поприще пилотируемых полетов в космос систематически не везет. Проект CST-100 Starliner развивается гораздо медленнее детища SpaceX. Следующий тестовый полет, на этот раз пилотируемый, запланирован на апрель 2023 года. Представители NASA и Boeing отчитались о степени готовности корабля к важнейшему испытанию перед началом полноценной эксплуатации.

Как сообщает портал SpaceNews, по состоянию на 17 февраля предстартовая подготовка корабля на 80 процентов завершена. Следующий важнейший шаг — заправка сервисного модуля топливом, — начнется в первой половине марта. Старт CST-100 Starliner на ракете Atlas V планируется в середине или конце апреля. Это будет последний испытательный полет корабля, в ходе которого он должен подтвердить свою готовность к постоянному использованию в качестве средства доставки людей и грузов на орбиту, а затем обратно.

Миссия Boe-CFT продлится восемь дней, из которых шесть корабль будет пристыкован к Международной космической станции (МКС). Теоретически, если полет будет проходить без проблем, экипаж «Старлайнера» и все оборудование должны иметь возможность провести в составе МКС до полугода. А также быть готовыми принять третьего астронавта на борт. Этот «запас прочности» добавлен в требования к миссии заранее, но стал особенно актуален в свете недавних проблем с российскими кораблями на орбите.

Напомним, что тестирование CST-100 Starliner столкнулось с целой серией неурядиц. В первом тестовом беспилотном полете (OFT-1, декабрь 2019 года) некорректная работа бортового компьютера привела к перерасходу топлива после выведения на орбиту. Из-за этого корабль не смог пристыковаться к МКС и выполнить ключевые задачи миссии. Вторая попытка (OFT-2, май 2021-го) была удачнее и считается успешной, однако ее старт откладывался несколько раз. Сначала снова возникли проблемы с программным обеспечением и на их устранение ушло несколько месяцев. При этом стартовое окно «Старлайнера» для OFT-2 сдвинулось и стало конфликтовать с расписанием пристыкованных к МКС других кораблей. В результате его еще сдвинули, а пока ждали возможности взлететь, выяснилось, что есть замечания к топливной системе сервисного модуля.

Дело в том, что корабль провел в заправленном состоянии продолжительное время, и это помогло выявить непредвиденную проблему. В норме незначительная часть компонентов топлива может просачиваться за клапаны. Обычно это не вызывает каких-либо сложностей, но у CST-100 Starliner в продувочных трубопроводах появился конденсат, который прореагировал с горючим и окислителем — и возникла коррозия самих трубок и запорной арматуры. Решить проблему оказалось не так-то просто: либо полностью переделывать корабль, чтобы ее не допустить в будущем, либо изменить процедуры заправки. Для первых пилотируемых полетов выбрали второй вариант.

Старт ракеты Atlas V с кораблем Boeing CST-100 Starliner в мае 2022 года (второй беспилотный тестовый полет). Что интересно, для «Атласа» миссия Boe-CFT станет одним из последних запусков, носитель уходит в историю. Но при этом же — первым пилотируемым стартом этой ракеты[. Источник: Reuters, Steve Nesius

Теперь в заправленном состоянии служебный модуль «Старлайнера» не должен проводить более 60 дней, именно поэтому горючее с окислителем планируют заливать не раньше марта. А изменения в конструкцию появятся только в оборудовании для второго эксплуатационного полета.

Есть и еще один фактор, ограничивающий стартовое окно Boe-CFT. На МКС для американских космических кораблей доступны только два стыковочных узла. Первый займет SpaceX Crew Dragon миссии Crew-6, который по плану прибудет к станции 27 февраля, и останется там на все время экспедиции. К пятому марта от второго стыковочного адаптера отстыкуется корабль миссии Crew-5, его место 12 числа займет грузовой «Дракон» миссии CRS-27. Он пробудет в присоединенном к станции состоянии не менее месяца. То есть место освободится не ранее 12 апреля. А уже на май запланирована вторая частная миссия Crew Dragon к МКС — Axiom-2. Иными словами, расписание невероятно плотное, если запуск «Старлайнера» задержится, он рискует опять «уехать вправо» на многие месяцы.

Пилотами-испытателями в полете Boe-CFT выступят опытные астронавты, как и для пилотируемого «Дракона» в свое время. Кресла в капсуле займут Бутч Уилмор (Barry Eugene Wilmore) и Сунита Уильямс (Sunita Lyn Williams). На счету первого — два полета, 178 дней на орбите и более 25 часов в открытом космосе. Сунита, в свою очередь, тоже летала дважды, но на орбите провела 321 день, а в открытом космосе — 50 часов 40 минут. Ей принадлежал рекорд по общему времени и количеству выходов в открытый космос для женщины.

Оба члена экипажа, помимо карьеры астронавтов, являлись пилотами-испытателями ВМС США. Кроме того, и для Бутча и для Суниты CST-100 Starliner станет третьим типом космического корабля, которым они будут управлять. До этого они по разу летали на «Шаттлах» и «Союзах» каждый. Любопытный факт: Сунита в 2007 году во время миссии STS-117 работала вместе с Майклом Лопес-Алегриа (Michael López-Alegría), а он после работы в NASA перешел в компанию Axiom Space и стал командиром первой полностью частной миссии космического корабля.