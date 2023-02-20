Орбан заявил, что Европа втягивается в конфликт на Украине и скатывается к войне

Премьер Венгрии напомнил, что все началось с поставок касок

БУДАПЕШТ, 18 февраля. /ТАСС/. Европа все больше втягивается в вооруженный конфликт на Украине и приближается к войне. Об этом заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах правительства страны.

"Европа дрейфует в сторону войны, она балансирует на тонкой грани, фактически она уже находится в состоянии опосредованной войны", - сказал глава правительства, напомнив, что страны Евросоюза поставляют оружие на Украину и ведут подготовку украинских военнослужащих. "Опасность дрейфа в сторону войны стала постоянной: все началось с поставок касок, потом появилась военная техника, а сейчас дело дошло до танков", - отметил Орбан, выступление которого транслировалось телеканалом М1.