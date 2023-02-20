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Военное обозрение

На базе армии США в Германии завершили обучение на БМП Bradley более 600 военнослужащих ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В Германии закончила курс подготовки первая группа украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

Обучение 635 военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) проходило на полигоне Графенвер, где проводят учения и дислоцирующиеся в Германии американские сухопутные войска. Украинских военных учили управлять БМП Bradley. Кроме того, они прошли курсы общевойсковой и тактической подготовки.

Сейчас американские военные инструкторы уже приступили к подготовке следующей группы военнослужащих ВСУ. В ней насчитывается 710 человек, их будут обучать эксплуатации БМП Bradley и САУ M109 Paladin.

На следующей неделе обучение на полигоне Графенвер начнет третья группа украинских военнослужащих. Ее численность – 890 человек, а учить этих солдат будут эксплуатации колесных бронированных машин Stryker.

Таким образом, США в сотрудничестве с Германией плотно взялись за подготовку украинских экипажей для военной техники западного производства – самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей.

Правда, во-первых, курсы являются слишком ускоренными, чтобы украинские военные могли подготовиться действительно хорошо, а во-вторых, потери украинских формирований в Донбассе столь велики, что даже несколько тысяч подготовленных военнослужащих никоим образом не изменят ситуацию в масштабе всего фронта в целом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
M109
Stryker
Проекты
Военные учения
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