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Военное обозрение

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фоторепортаж обучения украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot в Германии

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из причин, по которой западные союзники киевского режима придерживают отправку на Украину современной боевой техники, называют отсутствие у ВСУ военнослужащих, способных ею управлять. Дабы решить эту проблему, ряд стран НАТО приступил к подготовке украинских военных на своих полигонах. Причем курсы резко ускоряют, чтобы поскорее передать Киеву хотя бы обещанные танки до начала широкомасштабного наступления ВС РФ, в котором на Западе уже никто не сомневается.

Соединенные Штаты в конце прошлого года после долгих сомнений таки приняли решение поставить Киеву сильно выпрашиваемую Зеленским одну батарею ЗРК MIM-104 Patriot. Такое заявление было сделано на самом высоком уровне во время декабрьской встречи американского и украинского президентов в Вашингтоне. Правда, Пентагон предупредил, что поставка систем ПВО займет достаточно продолжительное время, а на обучение украинцев их применению уйдет несколько месяцев.

В середине января официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США уже прибили около ста украинских военных для прохождения курсов по управлению ЗРК Patriot. Их обучение начато на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома.

Ранее, в декабре прошлого года, в прессе появилась информация, что учить украинцев обращению с американскими системами ПВО будут вроде как в Германии и еще в одной стране, предположительно, Польше. В начале января представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил журналистам, что Берлин также направит Киеву отдельную систему Patriot, но не из числа тех, что были запланированы для Польши. Чиновник подтвердил, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории страны.

О том, что около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot в начале февраля сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина. На днях эту информацию официально подтвердили в Минобороны ФРГ, сообщив, что военнослужащие ВСУ обучаются применению, обслуживанию и ремонту ЗРК Patriot с 31 января.

В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фоторепортаж обучения украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot в Германии. Сообщается, что тренировки проходят в очень интенсивном режиме, у обучающихся всего один выходной в неделю. Сколько времени будут длиться курсы, командование ВС ВСУ не сообщает.

Источник изображения: topwar.ru

Зенитчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины быстро осваивают ЗРК Patriot, говорят представители Вооруженных сил ФРГ, подчеркивая, что украинские воины высоко мотивированы и большинство из них уже имеет опыт участия в боевых действиях

— сообщается в официальном телеграм-канале Командования ВС ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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