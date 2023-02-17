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ТАСС

"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS

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Винтовка ORSIS 12,7
Винтовка ORSIS 12,7.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

Планируется также представить несколько образцов стрелкового оружия концерна "Калашников"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (РОЭ) на международной выставке вооружений IDEX-2023 впервые за рубежом продемонстрирует снайперскую винтовку ORSIS, а также несколько образцов стрелкового оружия концерна "Калашников", включая новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"В рамках экспозиции стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" продемонстрирует партнерам большую номенклатуру автоматов Калашникова, в том числе "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, а также гражданское и служебное оружие торговой марки ORSIS: снайперскую винтовку ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 мм", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что будет представлен также ряд образцов техники для военно-воздушных сил. РОЭ покажет легкий тактический самолет Checkmate, боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш и современные средства авиационного поражения, в том числе управляемые ракеты 305Э и "Вихрь-1". Кроме того, в Абу-Даби будут представлены российские беспилотники "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30".

Посетителям ежегодного форума, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля, будет представлена продукция холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод". 

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
АК-12
АК-74 "Калашников"
Вихрь-1
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Ми-17
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