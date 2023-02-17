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ЦАМТО

Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023

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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ.
Источник изображения: Алексей Паньшин/ТАСС

ЦАМТО, 16 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует масштабную экспозицию ведущих оборонных предприятий страны в российском павильоне на крупнейшей в мире оборонной выставке IDEX 2023, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля.

"Страны Ближнего Востока являются традиционными и важными партнерами России. Рособоронэкспорт реализует в регионе множество проектов в области военно-технического сотрудничества, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ. Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate, дальнейшей работы по разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск".

Объединенная российская экспозиция на IDEX 2023 разместится в отдельном павильоне, где Рособоронэкспорт и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны представят новейшую высокотехнологичную продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил. Гостям и посетителям павильона будут показаны более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

Представителям сухопутных войск будут продемонстрированы боевые модули для оснащения различной бронетанковой техники, в частности, натурный образец 57-мм многофункционального дистанционно-управляемого боевого модуля АУ-220М. Кроме того, гостям российского павильона презентуют танк Т-90МС и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, боевую машину поддержки танков БМПТ, боевую машину пехоты БМП-3, в том числе в варианте оснащения новым дистанционно-управляемым боевым модулем, бронетранспортер БТ-3Ф, а также комплексы динамической защиты. Большинство образцов техники уже хорошо зарекомендовали себя в регионе и прошли проверку в ходе реальных боевых действий против террористических формирований.

Рособоронэкспорт и предприятия Госкорпорации Ростех покажут на IDEX 2023 российские разработки в области ракетно-артиллерийского вооружения. Среди экспонатов будут представлены оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ".

Посетители российского павильона смогут ознакомиться с защищенными автомобилями семейства "Тайфун", средствами дистанционного разминирования и робототехническим комплексом разминирования "Уран-6", стрелковым оружием, современными комплектами индивидуальной защиты и экипировки для армейских и специальных подразделений, а также боеприпасами для бронетанковой техники, артиллерии и ракетных комплексов, средств ближнего боя. Партнерам будут предложены современные управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" и "Китолов-2М".

В рамках экспозиции стрелкового оружия Рособоронэкспорт продемонстрирует партнерам большую номенклатуру автоматов Калашникова, в том числе "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, а также гражданское и служебное оружие торговой марки ORSIS: снайперскую винтовку ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 мм.

Для военно-воздушных сил на IDEX 2023 Рособоронэкспорт покажет легкий тактический самолет Checkmate, боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Для их оснащения на выставке представлена широкая линейка современных средств авиационного поражения, в том числе зарекомендовавшие себя как эффективное средство борьбы с бронетанковой техникой управляемые ракеты 305Э и "Вихрь-1". Также гости российского павильона смогут ознакомиться с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30".

Российские системы и комплексы ПВО хорошо известны в мире как высокоэффективные средства противодействия любым современным и перспективным воздушным целям. Рособоронэкспорт готов поставлять как отдельные образцы, так и оказывать содействие дружественным государствам в построении национальной эшелонированной системы ПВО.

На выставке партнерам будет презентован широкий спектр зенитных ракетных систем и комплексов различных дальности и назначения. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Абу-Даби представлены ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", "Антей-4000", ЗРС (ЗРК) средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" и ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций. Входящий в Ростех холдинг "Высокоточные комплексы" покажет ЗРПК "Панцирь-С1М" и ПЗРК "Верба".

На IDEX 2023 выставляются радиолокационные станции различного назначения, среди которых уникальные разработки российских конструкторов: РЛС наблюдения за космическими объектами "Сула", РЛС средних и больших высот "Гамма-ДЕ", маловысотная РЛС "Каста-2Е2" и РЛС П-18-2 "Прима", способная эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведенную с применением технологий "стелс".

Большое внимание ожидается к российским средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в частности комплексам "Репеллент" и "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "РБ-504П-Э" и "РБ-504А-Э", а также представленному на стенде Рособоронэкспорта носимому комплексу "Пищаль-ПРО".

В морском сегменте выставки Рособоронэкспорт представит скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10, скоростной транспортно-десантный катер БК-16 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".

В ходе выставки Рособоронэкспорт проведет в российском павильоне публичные презентации представляемого вооружения и военной техники.

21 февраля в 11 часов посетителям выставки представят 57-мм многофункциональный дистанционно-управляемый боевой модуль АУ-220М, а в 13 часов – легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, натурный образец которого выставлен на статической стоянке.

22 февраля в 11 часов планируется презентация "Современное стрелковое оружие российского производства", а в 13 часов – "Эшелонированная система нестратегической противоракетной обороны".

В рамках деловой программы IDEX 2023 Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями вооруженных сил и других силовых ведомств Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока. Кроме того, ожидается активное обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
Checkmate
АК-12
АК-74 "Калашников"
АУ-220М
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