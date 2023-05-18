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ТАСС

Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске

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Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг"
Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг".
Источник изображения: bmpd

На выставке впервые продемонстрируют новейший реактивный огнемет МРО-А в термобарическом снаряжении

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. XI международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023 и X международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности открываются в среду в Минске. Как сообщили в АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), некоторые образцы военной техники и вооружения предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ планируют представить впервые.

Всего в российской экспозиции свою продукцию представят 17 компаний-производителей, будет показано более 150 образцов от концернов ВКО "Алмаз-Антей", "Калашников", "Уралвагонзавод" и холдингов "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", "Росэлектроника" и "Швабе", а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Впервые за рубежом в объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта" покажут высокоточные винтовки российского бренда Bespoke Gun моделей Phantom и Raptor. Также впервые на MILEX продемонстрируют новейший реактивный огнемет МРО-А в термобарическом снаряжении. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с винтовками ORSIS и Lobaev. Традиционно большое количество стрелкового оружия представляет "Калашников", который привезет на выставку снайперскую винтовку Чукавина, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева и линейку автоматов Калашникова разного калибра.

"Среди наиболее перспективных образов техники сухопутных войск на выставке "Рособоронэкспорт" презентует танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" К-53949, "Тайфун-ВДВ" и защищенный санитарный автомобиль "Линза", - отметили в преддверии выставки в спецэкспортере.

Кроме того, посетители выставки смогу ознакомиться с бронетранспортером БТ-3Ф и легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", а также двумя машинами на базе танка Т-90: боевой машиной поддержки танков (БМПТ) и инженерной машиной разграждения ИМР-3М, предназначенной для землеройных работ.

Авиация будет представлена военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, истребителем Су-35, военно-транспортным и транспортно-боевым вертолетами Ми-17В-5 и Ми-35М, а также боевыми вертолетами Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах. В Минске покажут и средства противовоздушной обороны: зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2КМ" и "Панцирь-С1", а также радиолокационные станции контроля воздушного пространства "Каста-2Е2", "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДЕ".

На MILEX-2023 в рамках проекта "Средства безопасности" российский спецэкспортер продемонстрирует средства оснащения правоохранительных органов и спецподразделений - пистолет СР1.М, штурмовой автоматный комплекс "ШАК-12" и прицелы марок "Аргус" и "Дедал", легкий электрошоковый щит с дополнительной защитой от горения, а также бесствольный пистолет с патронами травматического и лакриматорного действия для защиты сотрудников правоохранительных органов на близких расстояниях.

В преддверии начала работы выставки гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев отметил беспрецедентный масштаб кооперации России и Белоруссии в области разработки и производства современной продукции. Компания планирует провести встречи и переговоры с представителями Министерства обороны Белоруссии и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX проводится в Белоруссии раз в два года. Организаторами выставки являются Государственный военно-промышленный комитет и Министерство обороны Республики Беларусь, устроителем - Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами президента Республики Беларусь. В этом году мероприятие пройдет 17-20 мая в Минске на многопрофильном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена". 

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
БТР-82
БТР-82А
Гамма-ДЕ
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ИМР-3М
Ка-52
КамАЗ-53949
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