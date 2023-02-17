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Военное обозрение

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками – General Dynamics Ordnance & Tactical Systems и American Ordnance LLC, которые займутся производством боеприпасов 155-мм калибра. В рамках своих контрактных обязательств военно-промышленные компании выпустят артиллерийские снаряды 155 мм на общую сумму более 993 млн долларов (около 73,6 млрд рублей). Эту информацию подтвердили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

В то же время, отмечает военное ведомство, для производства каждой партии боеприпасов будет произведён отбор конкретного производителя из вышеупомянутых фирм на конкурентной основе. Завершить контракт планируют не ранее 14 февраля 2028-го года.

Как писала ранее газета The New York Times, Пентагон решил нарастить производство снарядов такого типа более чем в 6 раз в ближайшие 2 года для увеличения поставок таких боеприпасов на Украину.

Авторы публикации обратили внимание и на то, что, если ещё до начала спецоперации США выпускали до 14,4 тыс таких снарядов в месяц, то уже за прошедший год данный показатель составил до 90 тыс боеприпасов ежемесячно. Также важно и не забывать о том, что осуществление этой задачи требует модернизации имеющихся в распоряжении произdодственных площадей наряду с привлечением новых поставщиков. Как уточнило издание, такой производственный бум не наблюдался в стране уже лет 40.

Как признал один из американских военных, из-за активной военной поддержки Киева запасы Вашингтона опустошаются стремительными темпами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
General Dynamics
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