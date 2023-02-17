Киеву в ранее оговоренные сроки будет поставлена только половина обещанных ОБТ Leopard 2А6

ЦАМТО, 16 февраля. Вопреки ранним обещаниям, альянс поставляющих танки Украине стран сможет передать ВСУ в ранее оговоренные сроки лишь половину батальона более современных ОБТ Leopard 2A6.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

"Будет поставлена половина батальона ОБТ Leopard 2А6 и один батальон Leopard 2A4. К этому прибавится до начала следующего года свыше 120 Leopard 1A5, которые я прошу не недооценивать", – сказал он журналистам, имея в виду первые поставки более современных танков.

Как напоминает агентство, Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 ед. – в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.

Ранее немецкая газета Welt сообщила, что Нидерланды и Дания не присоединятся к "танковому альянсу", что может привести к сокращению партии обещанных боевых машин. Б.Писториус подтвердил, что Нидерланды ограничатся поставкой боеприпасов, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.

По его словам, в итоге будет поставлено от пяти до шести батальонов. На вопрос журналиста, какой толк Украине в текущем году от половины батальона (30 ед. танков), министр попросил обращаться напрямую к Киеву.

"Что касается состояния танков, то ясно одно: многие танки можно поставить и использовать сразу же, не считая небольших адаптаций по части коммуникации и прочего, другие танки требуют ремонта", – заметил он.

В январе правительство Германии под давлением со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 ОБТ Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков Leopard 2A6, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого Варшава передала Украине около 250 танков Т-72.

США, со своей стороны, анонсировали отправку батальонного комплекса (31 ед.) танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.