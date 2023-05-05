Одного выстрела хватит. В Германии указали на главную слабость "Леопардов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Чем быстрее подсыхает грунт в Донбассе, тем больше разговоров об обещанном Киевом контрнаступлении. Западные аналитики ожидают, что в авангарде пойдут немецкие "Леопарды". Однако перспективы для этих машин рисуют совсем не радужные.

Главный враг

Статья военного обозревателя газеты Bild Бьорна Стритцеля наделала шума в Германии. Самыми опасными для немецкой тяжелой бронетехники автор считает российские противотанковые ракетные комплексы. По его словам, современные модели созданы специально для противостояния танкам стран НАТО.

"Пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали", — пишет аналитик.

Он имеет в виду ПТРК российского семейства "Корнет". Эти комплексы устанавливаются на боевые машины пехоты, бронеавтомобили, а также бывают в носимом варианте. "Корнеты" успели повоевать на Ближнем Востоке, где зарекомендовали себя как эффективное средство против, к примеру, американских "Абрамсов".

Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину Источник изображения: © Фото : Canadian Armed Forces

Боеприпас 9М133М-2 с тандемно-кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 1100-1300 миллиметров за динамической защитой. Этого с лихвой хватит для любого танка западной школы.

Есть и более старые "Конкурсы", "Метисы" и "Фаготы". При грамотном использовании они могут поражать "Леопарды" в борт.

Впрочем, главный враг танка на современном поле боя — не аналогичная машина, не гранатометчик или оператор ПТРК, а ударный вертолет.

В отличие от "Хаймарсов" и М-777, Leopard — оружие первой линии. Если артиллерия может отстреляться и быстро уехать, то такая техника идет в атаку в первых рядах. Без "зонтика" ПВО они станут легкими целями для российских Ка-52, Ми-28 и Ми-35, вооруженных противотанковыми ракетами "Штурм", "Атака" и новейшими ЛМУР.

Минная война

Второй по значимости угрозой для немецких танков Бьорн Стритцель считает минное оружие. Эксперт подчеркнул: против "Леопардов" могут оказаться эффективными даже не самые современные ТМ-62, недостатка в которых российская армия не испытывает. Это противотанковая мина нажимного действия, представляющая собой плоскую округлую металлическую коробку. Внутри восемь килограммов взрывчатки, а сверху — взрыватель. Детонация происходит при наезде гусеницей на верхнюю крышку мины.

Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Восьми килограммов вряд ли хватит, чтобы уничтожить "Леопард". Но этого вполне достаточно, чтобы повредить ходовую часть. Грозная техника на какое-то время станет абсолютно беспомощной перед противотанковыми средствами и артиллерией. А быстро отбуксировать в тыл 56-62-тонную махину достаточно непросто.

Большой вес "Леопардов" может привести к тому, что наступать они смогут только по дорогам. Малейший дождь — и поля Донбасса превращаются в непроходимое болото. Вдобавок заминированное.

Впрочем, у российской армии есть аргумент посильнее ТМ-62. В 2020-м на вооружение приняли противокрышевую противотанковую мину ПТКМ-1Р. После установки на грунт она переводится в боевой режим и поджидает жертву, ориентируясь по шуму и вибрации грунта в радиусе до 250 метров. При обнаружении цели слегка наклоняется в нужную сторону. Когда машина оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, сканирует местность с помощью радара и тепловизора, наводится и поражает крышу башни или МТО кумулятивным ударным ядром.

Эти мины впервые активно применяли именно в зоне конфликта на Украине. В частности, на Херсонщине. Например, по данным местных властей, с их помощью сорвали атаку в районе села Давыдов Брод. Выжившие пленные рассказывали, что бронетехника попала под удар неясного рода. Позже стало известно, что колонна противника нарвалась на минное поле ПТКМ-Р1.

Боец ополчения ЛНР разбирает сгоревший украинский танк в поселке Новосветловка в Луганской области Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Заманить и уничтожить

Наконец, третья угроза для немецких "Леопардов", по мнению автора Bild, — российские танки.

Сегодня воюют машины разных классов — от устаревших Т-62 и трофейных Т-64 до модернизированных Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90А/М. Эксперт подчеркивает: последние три превосходят "Леопард-1" и по уровню равны "Леопарду-2". По словам Стритцеля, танки западной школы обладают более мощными системами наведения на цель, но уязвимы для российских боеприпасов.

"В лоб с "Леопардами" бодаться мы не будем, — рассказывает командир танкового экипажа одного из подразделений Южного военного округа. — Мощности наших бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС) типа "Манго" или "Свинец" может не хватить. При этом "Леопарды-2" стреляют дальше наших машин — благодаря более качественной оптике и приборам наблюдения. Впрочем, в борт они пробиваются на ура. У версии 2А4 бортовое бронирование легче, чем на наших Т-72. Учитывая, что им надо наступать, а нам обороняться, будем действовать из засад".

Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Отдельно Стритцель упоминает российские противотанковые ракеты для стрельбы из танковых пушек семейства 2А46. По его словам, их бронепробиваемости хватает. Дальность полета ПТУР превышает дальность стрельбы обычным снарядом из немецкого орудия. Российский танк имеет возможность сделать первый выстрел.

Скорее всего, слабые места "Леопардов" вскроются во время анонсированного Киевом контрнаступления. Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши, более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов, по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии, шесть Leopard 2A4 из Испании, 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии. Всего "железный кулак" насчитывает более полутора сотен машин.