"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон официально одобрил отправку на Украину первой партии танков Abrams — восемь машин. Их доставят осенью. Таким образом, у ВСУ будет не менее четырех типов танков зарубежного производства. О том, поможет ли киевскому режиму этот "зоопарк", — в материале РИА Новости.

"Упрощенный" вариант

Передать 31 "Абрамс" американцы решили еще в январе. Речь шла о модификации M1A2. Это современные машины с хорошим бронированием, высокотехнологичной электронной начинкой, интеграцией в системы боевого управления и мощным орудием.

Американский танк M1A2 Abrams Источник изображения: © Фото : Spc. Christian Duplessie

Однако летом уточнили, что Киев получит более старый вариант M1A1. Это оружие было актуально во времена Рональда Рейгана и "Бури в пустыне".

Более того, нескольких ключевых технологий в подаренных танках не будет. В Пентагоне не хотят, чтобы их военные секреты попали в руки россиян. Поэтому сняли "визитную карточку" — усовершенствованные урановые бронепакеты, благодаря которым бронетехника практически неуязвима в лобовой проекции. Так же поступили и с терминалами, обеспечивающими построение боевой сети и информирующими о расположении собственных сил.

Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

В сухом остатке ВСУ получат три роты танков, сравнимых по характеристикам и боевым возможностям с советскими Т-72Б образца 1989-го. Против более современных российских Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М шансов у M1A1 немного.

Как показал опыт боев в Ираке и Йемене, эти машины довольно уязвимы даже для устаревших советских противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, М1А1 Abrams сложно применять совместно с танками других типов. Нужна особая логистика и материально-техническое обслуживание.

Американский танк M1 Abrams Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Patrick Albright

В частности, из-за газотурбинного двигателя. Во-первых, за час езды по пересеченной местности он сжигает 230 литров топлива, что довольно много. Во-вторых, опыт обслуживания таких моторов есть только у американцев. На других натовских машинах стоят дизельные.

Весомый аргумент

ВСУ в ходе летнего наступления, как утверждает Минобороны России, потеряли уже 25 немецких танков Leopard 2 из примерно 60 поставленных. Именно эти машины украинский Генштаб хотел использовать как основное средство взлома оборонительных линий. Однако российские авиация и артиллерия, а также минные поля внесли в эту стратегию коррективы.

Подготовка танков Leopard 2 для отправки из Канады на Украину Источник изображения: © Фото : Canadian Armed Forces

Причем Leopard 2 — хорошая машина. Это второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву передали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у ФРГ не больше сотни.

A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды. Эта модификация — самая воюющая по сей день. Например, ее активно применяют в Сирии турецкие войска.

Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, улучшив обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил усовершенствованный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения.

В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Орудие удлинили на 11 калибров. Увеличилась дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — бронепробиваемость и дальность.

Один из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами Источник изображения: © Соцсети

Впрочем, многие достоинства перечеркивает большой вес — около 62 тонн. Это серьезно ограничивает возможности на пересеченной местности и затрудняет эвакуацию подбитых машин с поля боя. Кроме того, "Леопарды-2", не оснащенные динамической защитой, уязвимы к огню современных ПТРК. Часть машин украинцы самостоятельно усилили блоками ДЗ "Контакт-1". А спасения от мин пока не нашли.

Реликт из прошлого

Немецкая газета Berliner Zeitung в июле сообщила, что Брюссель запретил Киеву применять в операции современные Leopard 2. Взамен Запад обязался передать десятки "Леопардов" первой серии, которые давно сняты с вооружения.

Leopard 1 поступил в бундесвер в 1966-м. Эти машины также эксплуатировали Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Дания, Австралия и Италия.

Немецкий танк Leopard 1 Источник изображения: © AP Photo / Eckehard Schulz

Танк создавали как ответ советским средним Т-62, и он значительно уступает современной российской тяжелой бронетехнике. Его корпус пробивает 125-миллиметровый бронебойный подкалиберный снаряд с любой эффективной дистанции и в любую проекцию. Уязвим "Леопард 1" также для ПТУР и ручных противотанковых гранатометов.

Украинцы уже жаловались на французские колесные танки AMX-10RC. Эти машины "картонные" — не выдерживают даже огонь крупнокалиберного пулемета. Бронезащита "Леопардов", конечно, серьезнее, но все равно не соответствует современным требованиям.

Танк Leopard 1A5 в музее Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

С другой стороны, сравнительно малый вес (40 тонн) позволяет этим танкам проходить там, где более тяжелые увязнут. Нарезное орудие калибра 105 миллиметров, благодаря хорошей системе управления огнем и оптике, весьма эффективно против легкой бронетехники.

Судя по всему, украинцы будут использовать эти машины так же, как россияне — устаревшие Т-62: в качестве мобильных гаубиц, с закрытых огневых позиций. Дуэль с современным танком первый "Леопард" проиграет. Но вполне выдержит близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда.

Танк-снайпер

Темной лошадкой пока остаются британские Challenger 2. Они до сих пор не появлялись на фронте. Видимо, командование ВСУ их бережет.

Это один из самых тяжелых танков в мире — 62,5 тонны. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Сведения о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречены.

Скорее всего, именно по этой причине Лондон передал Киеву всего 14 единиц. И, возможно, поставил жесткие условия их использования.

Помимо технических секретов, на кону и репутация "Челленджеров" как неуязвимых. Они активно применялись британским контингентом в Ираке и вообще не понесли потерь от ПТУР. Единственный образец уничтожили дружественным огнем. Но сейчас интенсивность боев выше на порядок.

Танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2 Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder /

Скорее всего, "Челленджеры" ограничатся ролью "снайперов". Для этого у них есть все — мощное нарезное орудие L30A1, отличная оптика, подходящий боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, эти танки располагают разрушительными фугасно-бронебойными HESH-снарядами с дальностью стрельбы до восьми километров. Их поражающее действие практически не зависит от дистанции. Впрочем, 14 машин вряд ли окажут заметное влияние на ход боевых действий.

Успех бронетехники на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь, своевременный подвоз боеприпасов и обслуживание. К тому же злейший враг танка — не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет. Эту истину ежедневно подтверждают на Запорожском направлении экипажи российских Ка-52.