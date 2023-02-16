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ТАСС

Пентагон выбрал подрядчиков для производства боеприпасов калибра 155 мм для Украины

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Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

Общая сумма контракта составит более $522 млн

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Компании Northrop Grumman и Global Military Products получили от Пентагона контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок Украине. Об этом сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Отмечается, что общая сумма контракта составит более $522 млн. Он будет финансироваться в рамках американской программы помощи Киеву.

24 января газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон поставил задачу за два года более чем в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом поставляемых Киеву боеприпасов.

В публикации отмечено, что до февраля 2022 года в США ежемесячно выпускалось 14,4 тыс. таких снарядов, в том же году Пентагон решил увеличить этот показатель. В январе 2023 года целевые показатели производства этого вида боеприпасов выросли уже до 90 тыс. в месяц. Для выполнения задачи необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности и привлечь новых поставщиков. Газета пояснила, что планируемая мобилизация изготовления снарядов станет самой масштабной за последние 40 лет. 

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Страны
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
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