Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине

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Болгарский эксперт Бойко Николов рассуждает, почему ВС РФ, произведя несколько пусков в первые месяцы спецоперации на Украине, перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по объектам противника. По его мнению, тому могут быть несколько причин.

Для начала эксперт сообщает о технических характеристиках аэробаллистической ракеты, полученным из открытых источников, называя «Кинжал», «действительно, очень быстрым». Скорость ракеты варьируется в пределах 10-12 Махов. Сбить её практически невозможно имеющимися средствами ПВО. Заявленная дальность полета «Кинжала» при пуске с самолета-носителя МиГ-31К составляет 2000 км, а при пуске с Ту-22М3М — 3000 км.

Так почему российское Минобороны отказалось от применения столь эффективного оружия, способного беспрепятственно поразить любую цель на Украине в ходе спецоперации? А главное, начнет ли ВС РФ вновь использовать «Кинжалы» в СВО, и если да, то когда? Вот как на эти вопросы сам себе отвечает Николов.

Версия первая. Ракеты слишком дорогие, чтобы применять их по малозначительным разрозненным целям противника. Предполагается, что в силу сложности изготовления, в России произведено от силы три или четыре десятка «Кинжалов», их якобы просто берегут на случай вступления в военное противостояние с НАТО. Для ударов по украинским объектам, как пишет болгарский эксперт (или - «эксперт») проще и дешевле использовать «Искандеры» и «Калибры».

Далее, пишет автор, у ВКС РФ якобы не хватает самолетов-носителей, чтобы оснастить их большим количеством гиперзвуковых ракет. Программа модернизации МиГ была продлена, не все гладко и с Ту-22М3М. Эта версия спорная, уточняет «Калибры», и вообще, никто не знает, сколько всего таких ракет в наличии у российской армии. Проблем для Николова в том, что не знает о количестве в первую очередь он сам...

Касательно возобновления использования «Кинжалов» ВС РФ, болгарский «эксперт» обращает внимание, что военная кампания на Украине переходит в новую активную стадию. В Киеве и на Западе открыто заявляют о подготовке российской армией к новому масштабному наступлению. Подтверждается это и участившимися тренировочно-разведывательными полетами МиГ-31К, способными нести «Кинжалы», и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, базирующихся на аэродромах в Белоруссии.

Все это, считает автор, говорит о том, что российское командование готово к повторному применению «Кинжалов» в ходе спецоперации на Украине. Вот только на этот раз, уверен Николов, полетят гиперзвуковые ракеты уже не по складам и подобным объектам. Цели будут выбраны более значимые и серьезные.