Аргумент быстрее звука

В спецоперации на Украине впервые был применен гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Кадр из видео с канала Министерства обороны РФ на YouTube.

Россия готова массово применять не имеющие аналогов ракеты

Массовое использование высокоточного оружия становится одним из главных трендов Вооруженных сил России. Его применение началось с первых минут спецоперации на Украине. И если сначала это были объекты инфраструктуры, то теперь речь идет о хорошо защищенных хранилищах боеприпасов и площадных целях.

Минобороны сообщало, что авиационным ракетным комплексом с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Следом за этим официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских Вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. «С нее осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины», – сказал Конашенков.

Оба случая стали первыми боевыми эпизодами применения аэробаллистической ракеты «Кинжал».

АРСЕНАЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Интересно и то, что в первом случае речь идет об уничтожении центральной базы хранения еще советского ядерного оружия. На территории Западной Украины его построили в 1955 году. В начале 1990-х боеприпасы были полностью вывезены в Россию. Тем не менее заглубленный более чем на 100 м подземный город продолжил работу. По своим характеристикам он должен был выдержать прямое попадание атомной бомбы. По решению руководства Минобороны Украины на склад были перебазированы практически все оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Именно ими был обстрелян центр Донецка. Жертвами стали 23 человека, еще 18 получили ранения.

Комплекс «Кинжал», по некоторым данным, авиационный аналог сухопутного оперативно-тактического комплекса «Искандер». Авиационный вариант машины благодаря истребителю МиГ-31 способен выйти на гиперзвуковой режим полета, что делает его практически неперехватываемым для средств ПВО/ПРО.

На используемой в составе комплекса ракете может быть использовано десять типов боеголовок. Они могут быть ядерными, кассетными, состоящими из 54 отдельных боевых элементов, проникающими, для уничтожения заглубленных, хорошо защищенных объектов, осколочно-фугасными, объемно-детонирующими и крылатыми. Последние позволяют поражать не только наземные объекты инфраструктуры противника, но и выступать в роли противокорабельного оружия.

Буквально перед началом спецоперации на Украине министр обороны Сергей Шойгу лично прилетал в сирийскую Арабскую Республику, чтобы проинспектировать подготовку к совместным учениям Военно-морского флота в Средиземном море. В рамках этого мероприятия на аэродром Хмеймим были переброшены истребители МиГ-31К с комплексами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3 с противокорабельными крылатыми ракетами Х-22 «Буря».

Тогда же была объявлена возможность использования Россией стратегических носителей для выполнения неядерных задач. В отличие от США для России это совершенно новый термин, означающий отход от ранее имевшихся взглядов на развитие и применение носителей ядерного оружия.

По отношению к межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) и тем, что стоят на атомных стратегических субмаринах (БРПЛ), в CНВ3 нет разделения на ядерные и неядерные боезаряды. Стороны по своему усмотрению могут оснащать эти ракеты любыми типами боеголовок, однако в зачет все они идут как ядерные.

До последнего времени Москва категорически выступала против использования Вашингтоном любых стратегических ракет для доставки обычных боезарядов – поскольку пуск наземных и морских баллистических ракет с любым боезарядом в сторону противника считался ядерным нападением.

Собственно, это и подрывало основы взаимной безопасности. Проконтролировать во время пуска, какая именно боеголовка стоит на машине, физически невозможно. Поэтому системы ПРО, а также ударные средства СЯС автоматически приводятся в полную боеготовность.

Но после опубликования полного ответа американцев на ранее полученные предложения по взаимным гарантиям безопасности можно констатировать, что терпение Кремля лопнуло.

С ВЫСОКОТОЧНЫМ АДРЕСНЫМ ПРИВЕТОМ

Комментируя заявления о применении Россией стратегического оружия в неядерном исполнении, в разговоре с ТАСС бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин отметил, что «к стратегическим неядерным силам можно отнести высокоточные системы оружия большой дальности, способные решать стратегические задачи».

Это, например, активно применяемые в ходе спецоперации крылатые ракеты Х-555 и Х-101 (носители – стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95). Первая ракета летает на 2,5, вторая – на 5 тыс. км. Далее идут ракеты морского базирования «Калибр» – дальность пуска 2,5 тыс. км.

Авиационный «Кинжал» – оперативно-тактическое средство, но из-за носителя МиГ-31К дальность поражения у него не менее 1 тыс. км. Ну и крылатые ракеты Х-22/32 (носитель – дальний бомбардировщик Ту-22М3). Их полет составляет от 600 до 1 тыс. км.

В этой связке крайне интересно сообщение Минобороны о том, что истребители-перехватчики МиГ-31К переданы в подчинение Дальней (стратегической) авиации. Отдельный полк этих машин будет базироваться на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

При этом на недавней коллегии военного ведомства Сергей Шойгу говорил о формировании «отдельного авиационного полка», вооруженного самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Казалось бы, министр оговорился, перепутав индексы машин. Но не все так однозначно.

Самолеты с индексом «К» – носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». А вот самолеты с индексом «И» до последнего времени нигде не упоминались. И тем не менее вполне себе существовали.

МиГ-31 проектировался как многофункциональная платформа, способная нести и применять различные типы вооружения. Например, в 1980-х годах разрабатывался самолет с индексом «Д». Он должен был стать частью противоспутниковой системы 30П6 «Контакт» разработки Московского института теплотехники (МИТ), где проектировались стратегические ракетные комплексы «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

В отличие от стандартного МиГ-31 «истребитель спутников» не имел ненужного радара и пушки. Двигатели были модернизированы с целью увеличения тяги на большой высоте. Испытания проходили на полигоне войск ПВО Сары-Шаган в Казахстане, где проверяли работу системы противоракетной обороны. В 1991 году программу прекратили.

В 2005 году Россия и Казахстан объявили о планах по созданию еще одной аэрокосмической системы под названием «Ишим» для вывода на околоземную орбиту малоразмерных спутников. Делать это должен был МиГ-31 с литерой «И» – «Ишим» с трехступенчатой твердотопливной ракетой, созданной тем же МИТ. Она могла выводить спутник массой 160 кг на орбиту высотой 300 км.

Показательно, что слова министра обороны прозвучали после того, как Североатлантический альянс опубликовал документ «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», в котором зафиксировал намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны блока. Включая 5-ю статью, в которой сказано, что «нападение на одного – это нападение на всех».

Можно предположить, что МиГ-31И станет разгонным блоком не только для гиперзвуковых, но и для космических систем. Машина с легкостью может подняться на высоту до 25 км и набрать скорость до 3 тыс. км/ч.

РАСКРЫЛИ КАРТЫ

Начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС России полковник Сергей Сучков говорит, что только в 2021 году система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала более 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков ракет космического назначения (РКН), проведенных США.

«Запуски осуществлялись не только с полигонов и космодромов, но и с авиационных носителей при проведении США испытаний так называемых воздушных РКН», – сообщил полковник Сучков.

В период действия (1994–2009) между Россией и США договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-1 производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска было запрещено. В рамках пролонгированного Москвой и Вашингтоном СНВ-3 все это возможно: кроме количества носителей и ядерных боеголовок, этот договор ничего не регулирует. Хотя все еще предполагает до 18 взаимных инспекций в год на все объекты МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики.

Это позволило американцам вести «модернизацию» своих СЯС для нанесения неядерных ударов по противнику. Пентагон уже вывел 56 пусковых установок морских баллистических ракет Trident-2 и 41 стратегический бомбардировщик B-52H из реестра ядерных сил. Кроме того, Соединенные Штаты переименовали четыре пусковые установки в «учебные шахты».

«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы 3 Протокола к договору СНВ-3», – в свое время отметили в российском МИДе. Это означает, что все названные объекты способны запускать стратегические ракеты в неядерном исполнении.

Чем это чревато, легко понять. Время полета баллистической ракеты из одного полушария планеты в другое, в зависимости от ее модели и дислокации, составляет от 18 до 25–30 минут. Это средства сверхоперативного реагирования.

Раньше Москва и Вашингтон заблаговременно предупреждали друг друга об испытаниях таких систем. В случае с «неядерным» оснащением такой необходимости нет. То есть в любой момент США могут нанести удар по любой стране мира – без объяснения причин и без каких-либо последствий для себя.

Похоже, что отсутствие реальных шагов по рассмотрению российских предложений о гарантиях безопасности заставило Кремль раскрыть карты; мы тоже можем предпринять такие действия. Возможно, именно это имел в виду президент Владимир Путин, говоря, что в случае нерешения проблемы Россия оставит за собой возможность ее парирования «военно-техническими средствами».

И есть опасение, что показанное на Украине применение «Кинжалов» – далеко не последние оружие, имеющееся в запасе на случай обострения ситуации.

Например, стало известно, что Российская армия может получить на вооружение не только морскую версию гиперзвуковой ракеты «Циркон», но и ее авиационную версию. Выяснилось также, что дальность полета ракеты может составлять до 1,5 тыс. км.

Пока не ясно, на каких типах летательных аппаратов может стоять эта машина. Если это будут стратегические Ту-160 и Ту-95, то «Циркон» легко попадет в разряд «стратегических неядерных средств».

Дмитрий Сафонов

Дмитрий Викторович Сафонов – журналист.