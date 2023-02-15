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ТАСС

МО РФ: Киев готовит "великое событие", чтобы обвинить РФ в нарушении ядерной безопасности

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

По данным военного ведомства, мировому сообществу планируют представить некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в результате действий военнослужащих РФ на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале - апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Киев при поддержке США готовит в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН провокацию, так называемое великое событие, чтобы обвинить Россию в нарушении ядерной безопасности во время специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, распространенном во вторник.

"Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ("великого события") для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля XI чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале - апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины".

Целью провокации является, главным образом, создание негативного фона принуждение стран, не поддержавших санкции против РФ, к голосованию за киевскую "формулу мира" на предстоящей XI спецсессии Генассамблеи ООН. Кроме того, Киев рассчитывает на очередные инициативы по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины" и на создание некого "международного трибунала".

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине приступит к работе 22 февраля. По словам официального представителя председателя Генассамблеи Полина Кубияк, запрос о проведении сессии поступил 10 февраля от ряда западных стран. 

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