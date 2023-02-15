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ТАСС

В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Пресс-секретарь главы государства допустил, что эту тему могут затронуть в общении президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом специальной военной операции (СВО).

"Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков допустил, что эта тема может быть затронута в общении президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - в Кремле не исключают, что глава государства может принять участие в съезде организации. "Если на встрече будут задаваться такие вопросы, соответственно, тема будет обсуждаться", - отметил он.

Представитель Кремля также обратил внимание, что "и так очень многие предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки [российских] вооруженных сил". "Жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении", - пояснил он. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РСПП
Персоны
Путин Владимир
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