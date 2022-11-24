Отключение АЭС, торги по аммиаку и возвращение российских пленных. Ситуация вокруг Украины

По данным Минобороны, на купянском направлении ВС РФ огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали атаку украинских морпехов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Повреждения энергетической инфраструктуры Украины в среду привели к аварийному отключению всех трех находящихся под контролем Киева АЭС, сообщили в Минэнерго страны.

35 российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате обмена пленными.

Россия проработает с ООН вопрос возобновления прокачки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса в рамках зерновой сделки, заявил президент РФ Владимир Путин.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Российские войска в ходе спецоперации отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Павловки (ДНР), а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в Запорожской области, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он заявил также, что на купянском направлении (ЛНР) ВС РФ огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали атаку украинских морпехов, противник при этом потерял более 30 военнослужащих.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении на херсонском направлении почти 200 бойцов ВСУ военнослужащими полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам главы Чечни, среди уничтоженных было большое количество американских и польских наемников.

35 российских военных вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса, сообщили в Минобороны РФ. Самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

Предыдущий обмен пленными состоялся 3 ноября. В Россию были возвращены 107 военнослужащих. По данным Минобороны, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Николаева и других городов поступали сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры. Без света на всей территории Украины осталось подавляющее большинство потребителей, сообщило в среду Министерство энергетики страны.

Аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. В ведомстве указали, что временно обесточены оказались "большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи". В министерстве подчеркнули, что "ввиду масштабов повреждений на восстановление потребуется время", однако не уточнили, как долго у потребителей не будет света. На всей территории Украины фиксируются также серьезные перебои с интернетом.

Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере $384 млн на поддержку деятельности предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в штаб-квартире банка в Лондоне.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в среду в Стамбуле с делегацией госкорпорации "Росатом" во главе с ее руководителем Алексеем Лихачевым для обсуждения создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее МАГАТЭ сообщало, что его эксперты не обнаружили на ЗАЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения на территории станции.

После двухмесячного перерыва ВСУ возобновили обстрелы ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, только 19-20 ноября ВСУ выпустили по станции по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса №2, где хранится ядерное топливо.

Россия проработает с ООН вопрос возобновления прокачки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса в рамках зерновой сделки, поставки по нему были бы выгодны всем сторонам, заявил Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Как сообщил Мазепин, компания "Тольяттиазот" готова к прокачке аммиака, но украинская сторона выдвигает ряд политических требований для возобновления транзита. Он напомнил, что при заключении зерновой сделки в июле 2022 года был подписан меморандум, согласно которому страны под эгидой ООН поддержат разблокировку аммиакопровода Тольятти - Одесса и вывоз произведенного на "Тольяттиазоте" аммиака.

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн, сообщили в пресс-службе Белого дома. Как заявил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, Украине со складов Минобороны США будут переданы вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

В среду газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сообщила, что власти королевства передадут Киеву три вертолета Sea King, которые могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Турция передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, утверждает агентство УНИАН, разместившее в своем Telegram-канале "первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине". В сообщении говорится, что точное количество пусковых установок и снарядов к ним неизвестно. Отмечается, что турецкая РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание.

Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма". Согласно документу, Европарламент "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы". В документе утверждается, что "Россия совершает военную агрессию" против Украины. Евродепутаты призвали усилить изоляцию Москвы, "сократить дипломатические контакты" и "завершить работу над девятым пакетом санкций" в отношении РФ.

Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.