Роскосмос сообщил, что запуск корабля "Союз МС-23" отложен максимум до первой декады марта

По словам главы компании Юрия Борисова, запуск отложили, пока специалисты не доберутся до места возможной поломки

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Запуск корабля "Союз МС-23", который должен вернуть на землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на Землю, отложен на дату не позднее первой декады марта. Об этом в понедельник заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки (корабля "Прогресс МС-21" - прим. ТАСС), запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта", - заявил он.

Изначально запуск "Союза МС-23" планировался на 20 февраля. 11 февраля контур грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, был разгерметизирован. В настоящий момент он изолирован от общего объема станции. В Роскосмосе заявили, что причины разгерметизации выясняются.

Миссия космонавтов Роскосмоса Прокопьева, Петелина и астронавта NASA Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря прошлого года. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23".