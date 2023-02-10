«Доминировать и уничтожать». Что известно о танках Panther, которые может получить Киев

Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Киеву новейшие танки Panther через полтора года

Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ведет с Киевом переговоры о поставках новейших танков Panther. По его словам, Украина может стать первым заказчиком «Пантер» в мире. О сроках возможных поставок и о характеристиках нового поколения основного боевого танка Германии - в материале «Газеты.Ru».

Поставки «через 15-18 месяцев»

Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил журналистам издания Handelsblatt, что ведет переговоры с Киевом об экспорте новых танков Panther. Он также допустил возможность создания на Украине завода по производству этих бронированных машин.

«Оружейный концерн Rheinmetall хочет поставить в Украину свой самый современный основной боевой танк Прошлым летом компания Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и рекламировала его как самый мощный боевой танк в мире. Украина станет первым заказчиком машины», - говорится в статье.

Авторы материала отметили, что пока существует только демонстрационная модель Panther. Тем не менее, Паппергер настаивает, что планирует поставку готовых танков Украине уже «через 15-18 месяцев». По его словам, «Пантеры» могут быть построены в Германии или Венгрии.

В статье также уточняется, что для экспорта ФРГ должна официально одобрить поставки, поскольку Panther были разработаны в Германии. Паппергер уверен, что власти страны должны пойти на это, так как европейцы «больше не могут отказываться от основных боевых танков из своего запаса», потому что «у них их нет».

Глава Rheinmetall добавил, что его компания может производить машины с нуля, что означает, что «ни одной стране не придется поставлять танки из собственных запасов», пишет Bloomberg.

«По словам Паппергера, компания также готова построить на Украине завод по сборке танков Panther после окончания войны, если правительство Германии одобрит необходимые экспортные лицензии», - отмечается в материале.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Кроме того, в Rheinmetall считают, что их новый танк «в конечном итоге должен заменить основной боевой танк Leopard 2», а также что он «призван изменить правила игры на полях сражений будущего».

«Украина должна стоять на своем в этой войне - и, как только она закончится, стране понадобится безопасность», - заключил Паппергер.

«Танкология будущего»

Согласно информации, опубликованной на сайте Rheinmetall, основной боевой танк Panther KF51 - представитель «танкологии будущего». Отмечается, что он - «первый в своем роде», созданный на новейших технологиях и «разработанный с нуля».

Машину разработали, чтобы обеспечить «высочайшую летальность на поле боя» в сочетании с «живучестью», «полностью оцифрованной системой передачи данных NGVA, которая гарантирует оперативные возможности и автоматизацию следующего поколения.

«Это позволяет уменьшить численность экипажа, что открывает путь для беспилотных вариантов башни (У танка - «Газета.Ru») непревзойденная смертоносность, благодаря 130-мм систему Future Gun System (FGS) и автоматизации работы наводчика», - говорится в описании характеристик танка.

Также отмечается, что Panther KF51 «выполняет основную функцию «доминировать и уничтожать».

«Благодаря системе вооружения Rheinmetall Future, состоящей из 130-мм пушки, полностью автоматизированной системы управления огнем и дополнительных опций вооружения, Panther обладает концентрированной огневой мощью для нанесения дальних ударов по нескольким целям», - поясняют разработчики.

В качестве примера «живучести» «Пантеры» на сайте приводится встроенная в машину функция «предварительного обнаружения выстрела», что позволяет ей «нанести удар первой». А «угрозы сверху» Panther устраняет с помощью Rheinmetall TAPS - системы защиты от верхней атаки.

Кроме того, новый танк оснащен системой дымовой маскировки и противоминной защитой. Боевой вес «Пантеры» - 59 тонн, что, по мнению разработчиков, «обеспечивает гораздо большую мобильность, чем у современных систем».

«Panther предназначен для управления назначенными беспилотными летательными аппаратами, такими как бортовые или автономные беспилотные летательные аппараты, барражирующие боеприпасы и ряд беспилотных наземных транспортных средств которые обеспечивают такие возможности, как защита с воздуха на уровне взвода», - говорится в описании.

Уточняется, что Panther рассчитан на экипаж из трех человек.

Мария Шустрова