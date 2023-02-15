Греция закупит боевые машины пехоты KF41 Lynx

Как сообщил греческий ресурс defencereview.gr , выступая 10 февраля 2023 года в греческом парламенте, министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос официально сообщил об утверждении правительством Греции на заседании правительственного совета по иностранным делам и обороне программ закупки 205 новых боевых машин пехоты KF41 Lynx производства германской группы Rheinmetall и модернизации 123 танков Leopard 2A4 из 183 машин этого типа, имеющихся у греческой армии, до уровня Leopard 2A7 HEL.

Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии (с) Rheinmetall

Обе эти программы являются частями предлагаемого германской стороной пакетного межправительственного соглашения общим объемом около 3,5 млрд евро, при этом немецкая сторона предоставит для ее реализации льготный кредит. Головным подрядчиком по реализации пакета должна стать группа Rheinmetall в партнерстве с компанией KMW, с широким привлечением греческой промышленности, включая создание при участии Rheinmetall новых сборочной (для БМП Lynx) и модернизационной (для танков Leopard 2A4) линий в Салониках в рамках совместного предприятия.

Предлагаемый Германией пакет включает также поставку Греции 200 отремонтированных БМП Marder 1A3 из наличия германского Бундесвера, из которых первые 100 должны быть переданы вскоре после подписания соглашения, а еще 100 - позднее, по мере их высвобождения и замены в германской армии.

Cообщается, что переговоры о финализации данного германско-греческого соглашения будут проведены на полях проходящей с 17 по 19 февраля очередной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос встретится со своим новым немецким коллегой Борисом Писториусом, который, в отличие от предыдущего немецкого министра обороны, проявляет особую активность в отношении заключения соглашения с Грецией.

Ранее Греция рассматривала возможность модернизации всех 183 (по другим данным, фактически остался 181) наличных танков Leopard 2A4 (купленных в свое время из состава Бундесвера), однако в итоге выбрала вариант модернизации 123 машин. Сообщается, что еще 14 немодернизируемых танков Leopard 2A4 будут использоваться в качестве учебных, а планируемая судьба остальных 44-46 единиц пока неясна. По ряду сообщений, они могут быть переданы Кипру для замены танков Т-80У, при этом Кипр самостоятельно за свои средства должен будет осуществить модернизацию передаваемых ему танков до уровня Leopard 2A7.

Армия Греции имеет также 170 танков Leopard 2A6 HEL нового производства, 140 из которых были собраны в Греции в рамках совместного производства с KMW.

Николаос Панайотопулос также заявил, что греческое правительство по-прежнему планирует осуществить программу модернизации 190 наличных танков Leopard 1A5, хотя разговоры об этом проекте (включающем, по некоторым данным, замену 105-мм нарезной пушки на 120-мм гладкоствольную) длятся в Греции уже более десятилетия.

Выступая в парламенте, Николаос Панайотопулос также сообщил, что к настоящему времени в Грецию уже прибыли 14 из 40 передаваемых Германией из наличия БМП Marder 1A3 в рамках достигнутого еще в мае 2022 года отдельного соглашения по "кольцевому обмену". Поставка еще шести БМП Marder 1A3 ожидается в ближайшее время, а остальные 20 будут получены до конца года. Соответственно, Греция уже передала Украине из наличия греческой армии 20 БМП-1, и готовится отправить еще столько же.

В случае подписания cоглашения о приобретении БМП KF41 Lynx, Греция станет вторым заказчиком этих машин после Венгрии, законтрактовавшей 209 единиц в 2020 году. Первая серийная БМП KF41 Lynx производства Rheinmetall была передана Венгрии в октябре 2022 года.

Танки Leopard 2A4 греческой армии (с) national-pride.org