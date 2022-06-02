Греция передаст Украине боевые машины пехоты БМП-1 в обмен на немецкие Marder

Министерство национальной обороны Греции 31 мая 2022 года сообщило, что по результатам предыдущих переговоров с Германией и по итогам состоявшейся 31 мая встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с канцлером Германии Олафом Шольцем достигнуто соглашение о передаче Грецией полученных из арсеналов армии бывшей ГДР в 1994 году боевых машин пехоты БМП-1 на Украину и одновременной замене их на передаваемое Греции Германией равное количество боевых машин пехоты Marder.

Боевая машина пехоты БМП-1 греческой армии из состава гарнизона острова Лесбос, февраль 2013 года (с) bpmsvu.ru

Греция в 1994 году получила в качестве военной помощи от ФРГ 501 боевую машину пехоты БМП-1 из наличия армии бывшей ГДР. Все переданные машины были лицензионного чехословацкого производства и прошли в начале 1990-х годов некоторые доработки по стандартам армии ФРГ, имея в Бундесвере обозначение BMP-1A1-Ost. Позднее в греческой армии часть машин была доработана с установкой на крыше башни 12,7-мм пулемета M2HB.

Из полученных БМП-1, Греция в 2005-2006 годах передала 100 машин новой иракской армии, а в 2016 году еще 92 машины - Египту. К настоящему времени у министерства обороны Греции остались 299 БМП-1, из которых только 155 находятся в частях греческой армии (83 в линейном варианте и 72 после 2013 года были переделаны с монтажом вместо башни 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23). Остающиеся в строю машины используются в пехотных батальонах Командования островов.

Греция ранее в 2000-е годы уже рассматривала возможность получения от Германии из наличия 422 cнимаемых с вооружения Бундесвера БМП Marder для замены своего парка БМП-1, но тогда данная сделка не состоялась по финансовым причинам после экономического кризиса 2008 года. Неясно, сколько сейчас БМП Marder Германия может передать Греции - по последним данным, на 2021 год Бундесвер располагал 319 БМП Marder. Еще 100 снятых с вооружения машин Marder находилось на хранении у группы Rheinmetall, и в последнее время велись длительные переговоры и согласования о планах поставки их на Украину. Можно предположить, что именно о передаче Греции указанных 100 Marder в обмен на поставку Украине бывших греческих БМП-1 теперь и идет речь в достигнутом германо-греческом соглашении.

БМП-1 греческой армии, переделанная с установкой вместо башни 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23, на острове Хиос (с) bpmsvu.ru