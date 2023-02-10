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ТАСС

Путин: Россия пытается закончить боевые действия на Украине, которые шли с 2014 года

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Как указал президент, Киев в нарушение всех договоренностей и обязательств взял регионы Донбасса практически в блокаду

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, они шли с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли.

"Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе", - сказал глава российского государства.

Как указал Путин, Киев начал войну против Донбасса в 2014 году, в нарушение всех договоренностей и обязательств взял регионы Донбасса практически в блокаду. "По ним (республикам Донбасса - прим. ТАСС) начали работу с помощью тяжелой военной техники, неоднократно проводили крупные военные операции, - обратил внимание глава государства. - Вот они тогда начали войну. Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?"

Президент также поблагодарил участников встречи за поддержу специальной военной операции. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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