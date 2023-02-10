Макрон заявил, что на переговорах в Париже не обсуждал вопрос поставки Киеву самолетов

Франция уже направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским на переговорах в Париже вопрос поставки Киеву самолетов. Об этом французский лидер сообщил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"С самых первых дней мы готовы оказывать Украине помощь, чтобы она смогла сопротивляться, - отметил он. - Я считаю, что сейчас надо сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже".

"Есть краткосрочные потребности. О них мы говорили вчера на переговорах и продолжим это обсуждение", - сказал Макрон. При этом он отказался уточнить, о каких первостепенных потребностях Киева идет речь. "Право делиться такой информацией принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому", - отметил французский лидер. "Именно это будет определять нашу готовность поставлять и помогать", - подчеркнул он.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. На минувшей неделе пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр подтвердила планы Парижа направить Киеву дополнительно 12 установок Caesar, а также провести обучение 2 тыс. украинских военных на территории Франции и Польши.