В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния

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В России продолжаются работы по созданию новых беспилотных летательных аппаратов различных типов, в том числе и транспортных, способных доставить необходимый груз на значительное расстояние без участия человека. О новой разработке в этой области рассказал источник в российском ОПК.

Новый беспилотник классифицируется как авиационная платформа, отсюда у нее и такое название, созвучное фамилии одного из американских президентов - ТрАМП. Аббревиатура расшифровывается как "транспортная авиационная многофункциональная платформа". Беспилотник самолетного типа, благодаря своему шасси способен садиться и взлетать с коротких, плохо подготовленных площадок. Основное предназначение - доставка грузов массой до 250 кг. Как пояснил источник, при достижении места доставки дрон десантирует груз в заданную точку парашютным способом.

У беспилотника большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, что позволяет размещать в нем габаритные грузы. Дальность полета заявлена в 600 км, крейсерская скорость - 195 км/час и потолок - 3 тысячи метров. Дрон можно использовать и в качестве сельскохозяйственной машины и военной, установив в отсек различное оборудование, благо размеры позволяют. А раскрывающиеся вниз створки грузового люка позволяют применять ТрАМП в качестве бомбардировщика для точечных ударов по позициям противника.

В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения. За счет раскрывающихся вниз створок грузового отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки

- приводит РИА Новости слова источника.

БПЛА имеет модульную конструкцию, что позволяет в короткие сроки провести замену крыла, двигателя и шасси. На нем также установлена система спасения груза. На каком этапе разработки находится беспилотник, не сообщается.