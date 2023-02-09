Эксперт из КНР считает, что Китай может посодействовать диалогу РФ и США по Украине

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь полагает, что для этого Вашингтон должен прекратить поставки вооружений Киеву, сообщает газета Global Times

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Китай способен оказать содействие продвижению прямого диалога между РФ и Соединенными Штатами по вопросу Украины, однако для этого Вашингтон должен прекратить поставки вооружений Киеву. Такую точку зрения высказал в среду директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

Как полагает эксперт, мнение которого приводит газета Global Times, Китай "может продвигать прямой диалог между Россией и США как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, чтобы создать ключевую основу для мирных переговоров, нацеленных на урегулирование [украинского] конфликта".

Цуй Хунцзянь уточнил, что возможность для начала процесса дипломатического урегулирования данной проблемы с участием Москвы и Вашингтона не появится до тех пор, пока "Запад во главе с Соединенными Штатами не прекратит предоставлять Киеву военную помощь". Директор департамента также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля, назвав это "утешением после разбитых надежд Украины быстро стать членом ЕС".

Эксперт Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн считает, что Зеленский "несомненно, использует этот саммит как сцену для политического шоу" и "напомнит о своем искреннем желании присоединиться к Евросоюзу". В то же время китайский политолог полагает, что такие ведущие члены ЕС, как Германия и Франция, "вряд ли подыграют украинскому президенту, поскольку побоятся раздражать Россию и потерять пространство для маневрирования".

Как уточнил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, благодаря войне на Украине США "получают краткосрочные барыши от торговли энергоносителями и оружием", однако подобная стратегия "в итоге оказывается провальной", поскольку мировое сообщество все больше осознает "лживую природу американской гегемонии".