Войти
ТАСС

Эксперт из КНР считает, что Китай может посодействовать диалогу РФ и США по Украине

227
0
0
Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь полагает, что для этого Вашингтон должен прекратить поставки вооружений Киеву, сообщает газета Global Times

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Китай способен оказать содействие продвижению прямого диалога между РФ и Соединенными Штатами по вопросу Украины, однако для этого Вашингтон должен прекратить поставки вооружений Киеву. Такую точку зрения высказал в среду директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

Как полагает эксперт, мнение которого приводит газета Global Times, Китай "может продвигать прямой диалог между Россией и США как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, чтобы создать ключевую основу для мирных переговоров, нацеленных на урегулирование [украинского] конфликта".

Цуй Хунцзянь уточнил, что возможность для начала процесса дипломатического урегулирования данной проблемы с участием Москвы и Вашингтона не появится до тех пор, пока "Запад во главе с Соединенными Штатами не прекратит предоставлять Киеву военную помощь". Директор департамента также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля, назвав это "утешением после разбитых надежд Украины быстро стать членом ЕС".

Эксперт Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн считает, что Зеленский "несомненно, использует этот саммит как сцену для политического шоу" и "напомнит о своем искреннем желании присоединиться к Евросоюзу". В то же время китайский политолог полагает, что такие ведущие члены ЕС, как Германия и Франция, "вряд ли подыграют украинскому президенту, поскольку побоятся раздражать Россию и потерять пространство для маневрирования".

Как уточнил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, благодаря войне на Украине США "получают краткосрочные барыши от торговли энергоносителями и оружием", однако подобная стратегия "в итоге оказывается провальной", поскольку мировое сообщество все больше осознает "лживую природу американской гегемонии". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.03.2022
Geopolitika.news: США опускают новый железный занавес в Европе
10.02.2022
Аналитик из Франции предсказал перерастание донбасского конфликта в мировой
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
07.12.2020
Доклад «НАТО 2030»: задача или даже вызов для польских элит (wPolityce, Польша)
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 05:35
  • 3
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 09.02 03:33
  • 44226
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 22:08
  • 92
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 18:17
  • 1
В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа
  • 08.02 17:01
  • 3
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 08.02 16:50
  • 2
Украинские диверсанты-частники
  • 08.02 15:38
  • 5
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 08.02 14:21
  • 2
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем
  • 08.02 14:17
  • 1
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
  • 08.02 14:16
  • 1
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
  • 08.02 13:33
  • 2
Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
  • 08.02 12:00
  • 1
Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону
  • 08.02 11:58
  • 12
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 07:47
  • 1
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
  • 08.02 05:27
  • 2398
Как насчёт юмористического раздела?