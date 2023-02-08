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Интерфакс-АВН

Американское военное присутствие вносит важный вклад в обеспечение безопасности Эстонии - министр обороны балтийской республики

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Боевая машина американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022
Боевая машина американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022.
Источник изображения: министерство обороны Эстонии

Таллин. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Военное присутствие США в Эстонии является важной частью сдерживания, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) во вторник на встрече с новым послом Соединенных штатов Джорджем П.Кентом (George P. Kent).

На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества Эстония-США, укрепление восточного крыла НАТО и поддержка Украины, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"США являются ключевым союзником Эстонии, является лидером в области укрепления обороны как восточного крыла НАТО, так и в координации военной помощи Украине", - приводятся слова Певкура.

Он отметил, что важным вкладом в обеспечение безопасности Эстонии является присутствие в стране американских союзников по НАТО, имеющих на вооружении реактивные системы залпового огня HIMARS и готовящих к работе на них эстонских военных.

"Кроме того, прямая финансовая помощь США позволила нам укрепить наш национальный оборонный потенциал быстрее, чем планировалось", - сказал Певкур.

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Страны
США
Украина
Эстония
Продукция
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