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ТАСС

Белый дом не имеет данных о том, что Китай поставляет России вооружения для СВО

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

При этом Вашингтон подтвердил готовность принимать меры против компаний, которые нарушают американский режим санкций в отношении Москвы

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация США не располагает сведениями о предоставлении Китаем вооружений России в целях содействия в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"У меня нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что Китай предоставлял вооружения или системы поражающего действия России. У меня нет ничего относительно этого", - ответил он на вопрос журналиста о возможности поставок оружия из КНР в РФ для помощи в проведении СВО.

Кирби ранее отмечал, что США призывают Китай не поддерживать СВО. Как он подчеркивал, Вашингтон намерен принимать меры против тех компаний, в том числе в КНР, которые нарушают американский режим санкций в отношении Москвы.

В конце декабря прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что китайские власти одобряют позицию России, которая не отказывается от мирного пути урегулирования украинского кризиса. По словам председателя КНР, Пекин продолжит занимать объективную позицию по украинскому вопросу, играть конструктивную роль в его урегулировании. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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