AtlanticCouncil: До конца 2023 года должны быть реорганизованы сухопутные войска Украины и включать пять корпусов.

На фоне наступления российских войск в рамках СВО на Украине продолжается мобилизация и формирование новых бригад, хотелось бы напомнить о материале американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council), опубликованном в августе 2022 года под названием «Украинские военные должны реорганизоваться, чтобы победить Россию». В нем авторы указали, что поскольку Украина изо всех сил пытается защитить свой суверенитет и вернуть территорию, современные системы вооружения, поставляемые западными державами, крайне необходимы, но не менее важна реорганизация украинских сухопутных войск.

Согласно приведенным в статье данным, Украина в начале конфликта располагала 38 маневренными (пехотными и танковыми) бригадами и девятью артиллерийскими бригадами, организованными по российскому образцу. Каждая бригада насчитывает около 4 тыс. солдат. В отличие от западных армий, Украина не имеет структуры более высокого уровня – дивизий и корпусов, имеющихся в НАТО, полагаясь вместо этого на «региональные» командования. Киеву не хватает настоящих боевых штабов, которые могут осуществлять командование и управление более высокого уровня и интегрировать воздушное, морское пространство, логистику и разведку.

Современные структуры ВСУ страдают от проблем с управлением и не позволяют Украине проводить крупномасштабные наступательные операции. Лучшим подходом является преобразование региональных командований в настоящие штабы корпусов, которыми командовал бы генерал-лейтенант, а дивизиями генерал-майор, в качестве промежуточного эшелона командования.

По мнению западных специалистов, перспективные структуры ВСУ должны включать соединения поддержки (артиллерийские, противовоздушные, авиационные, инженерные, связи, логистики, разведки, медицинские и разведывательные), которые имеют решающее значение для успеха в современной войне. Формирование этих структур в военное время будет сложной задачей, но при активном вовлечении натовских советников/руководителей они могут быть развернуты к 2023 году.

В результате вскоре начнется формирование четырех украинских корпусов, которые должны будут включать от двух до трех дивизий (включая силы территориальной обороны) в зависимости от местности и угрозы. Для перехода в наступление и контрнаступление Украине также необходим пятый корпус общего резерва в составе не менее трех танковых и механизированных дивизий. Это стало бы «бронированным кулаком» под руководством наиболее опытных и успешных командиров для проведения решительных операций по вытеснению российской армии. Для координации этих корпусов Украина должна создать штаб полевой армии, который возглавит командующий сухопутными войсками Украины.

Некоторые элементы этих формирований уже существуют в текущей структуре сухопутных войск и постоянных штабах, которые нужно только преобразовать или расширить для работы на поле боя. Этот штат не обязательно должен быть особенно большим, как штаты США и НАТО, а ключевые штабные должности могут быть заполнены, по крайней мере, частично офицерами, которые не годны для службы на передовой из-за ограничений по здоровью, ранений или возраста.

Стоит отметить, что не забыли и про женщин. Их используют в качестве офицеров штабов, которые уже прошли западную подготовку в военных училищах различного уровня, а также при поддержке НАТО и ЕС. Теоретически, новых офицеров могут подготовить к выполнению задач к концу весны 2023 года.

Отмечается, что все усилия НАТО на Украине требуют институциональной поддержки и подготовки инфраструктуры для набора, обучения, оснащения и поддержки сил в полевых условиях. Украина также должна развивать потенциал оборонной промышленности страны для производства, ремонта и замены боевых систем, а также для производства боеприпасов, запасных частей и других предметов снабжения, которые необходимы для военных действий.

Авторы настаивают, что следуя этой дорожной карте, Украина может добиться успеха в 2023 году и положить конец конфликту. «Это обеспечит выживание самой Украины и восстановит мир в Европе», – говорится в материале.

Напомним, что Атлантический совет – американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Стоит подчеркнуть, что он является форумом для политических международных лидеров. Аналитики и эксперты аналитического центра дают рекомендации по поводу отношений США со странами Европы и Россией, которые практически принимаются Вашингтоном и его вассалами к исполнению.

Как видим, США вынуждают Киев в ближайшее время приложить все усилия, чтобы сформировать указанные структуры. Для формирования украинских бригад/дивизий страны Запада готовы отдать все свои запасы вооружений, напечатать несколько сотен миллиардов долларов и евро, сделать все, чтобы самим не пришлось нести ответственность за вооруженный конфликт в отношении России. А чтобы получить на это время, Соединенные Штаты и их союзники максимально будут затягивать текущий конфликт до конца 2023 – начала 2024 года.

Таким образом, Вашингтон, за счет украинских бригад/дивизий/корпусов, численностью до 300 тыс. человек, намерен продолжить опосредованное участие в конфликте против России. В тоже время, это высвободит американские силы, которые необходимы американцам для проведения другой военной операции на новом ТВД (Иран или Тайвань).

Николай Астровский