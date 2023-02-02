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Военное обозрение

В ВМС США реализуют сразу несколько проектов подводных беспилотников, включая первую дизель-электрическую беспилотную подводную лодку

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Источник изображения: topwar.ru

Американские исследователи в настоящее время проводят испытания наземных подсистем обслуживания подводного аппарата и скоро начнут его непосредственные подводные испытания. Об этом на днях сообщил в американском обществе технологий военно-морской инженерии Роб Ибера, главный помощник руководителя программы беспилотных морских систем PMS406.

Orca XLUUV, или сверхбольшой необитаемый подводный аппарат, представляет собой модульный подводный беспилотник большой дальности и первую беспилотную дизель-электрическую подводную лодку. Задача машины — устанавливать подводные мины, хотя она может нести и другую нагрузку.

В 2017 году американские ВМС определили подводную лодку как решение для удовлетворения совместных оперативных потребностей. Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты правительства под названием «Сверхбольшой беспилотный подводный аппарат» говорилось:

ВМС должны использовать лучшие методы управления для обеспечения быстрой доставки средств.

В марте 2019 года ВМС США заключили контракт на поставку лодки на сумму 11,6 млн долларов с подразделением Boeing по обороне, космосу и безопасности на пять прототипов.

Первоначально планировалось, что первая Orca будет поставлена в декабре 2020 года, а все пять ожидались к концу 2022 календарного года. В настоящее же время ВМС сроки перенесены, и пять машин ожидаются в период с февраля по июнь 2024 года.

Orca — лишь один из нескольких проектов беспилотных подводных аппаратов, находящихся в стадии реализации ВМС США.

Подводный аппарат службы Snakehead, крупнейший беспилотный аппарат подводного базирования, имеет требования как для надводного, так и для подводного развертывания. По словам Роба Иберы, в прошлом году команда разработчиков завершила успешные испытания прототипа и добилась «впечатляющего прогресса» в разработке новинки.

Другой представитель этой группы – Razorback. Это средний БПА, запускаемый с подводных лодок, является частью контрактного сотрудничества между PMS406 и 408. Он предназначен, например, для торпедных пусков. В настоящее время Razorback требует укрытия на сухой палубе и команды водолазов для восстановления и спецобслуживания.

Кроме этого разрабатывается ещё Viperfish. Это средний подводный аппарат будет использовать те же технологии и возможности, что и Razorback.

Целью программы больших беспилотных кораблей является реализация комплексной стратегии прототипирования наземного и морского базирования. По словам Иберы, программа направлена на разработку и предоставление дополнительных возможностей, демонстрацию ключевых факторов автономности и повышение надежности.

В переводе на обычный язык это может означать работу над целой программой по осуществлению диверсий под водой. Пример подобного рода диверсии - взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». И кто знает, не были ли эти подрывы частью американских испытаний?..

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Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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