Figaro: во Франции считают, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию на поле боя

Издание также отмечает, что на фоне отправки германских Leopard 2, американских M1 Abrams и британских Challenger 2 Киеву Париж предпочитает уклоняться от вопроса поставок французских тяжелых танков Leclerc

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Поставки тяжелых танков Киеву могут помочь установить равновесие на поле боя, но вряд ли изменят ход конфликта. Такое мнение приводит в среду газета Le Figaro.

"Танки могут помочь украинцам уменьшить нагрузку. Но это кардинально не изменит ситуацию", - цитирует издание слова французского военного источника.

По его данным, "окно возможностей", позволяющее украинской армии воспользоваться преимуществом на поле боя, "уже закрылось", поскольку, как отмечает газета, "российская армия начала укреплять свои позиции, в том числе в районе Мелитополя и Мариуполя, что затрудняет какое-либо наступление".

"Речь идет скорее о восстановлении баланса, чем о предоставлении украинцам средств для победы" - в свою очередь считает французский генерал Оливье Кемпф, ныне являющийся аналитиком в области геополитики.

При этом главный редактор французского журнала Revue Défense Nationale Жером Пеллистранди полагает, что если Киев "наберет "критическую массу", то сможет противостоять российскому наступлению и, возможно, сам пойдет в атаку".

Le Figaro также отмечает, что на фоне отправки германских Leopard 2, американских M1 Abrams и британских Challenger 2 Киеву Париж предпочитает уклоняться от вопроса поставок французских тяжелых танков Leclerc. Источник издания в Вооруженных силах республики пояснил, что "о таком подарке для украинцев" речь не идет. Газета подчеркивает, что французская армия не хочет лишать себя этих боевых машин, хотя правительство продолжает с осторожностью говорить, что такие поставки "не исключены".

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в минобороны Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.